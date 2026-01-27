River Plate anunció la extensión y techado del Estadio Monumental: los increíbles detalles

El Millonario sumará 16.000 lugares a su reducto, y se convertirá en uno de los más grandes del mundo.

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental, con el que sumará 16.000 localidades extra. Con el inicio de los trabajos previstos para abril, el Millonario se prepara para un salto de calidad único en Sudamérica.

A través de un video publicado en las redes sociales de la institución, el presidente expresó su alegría por anunciar la magnífica obra. "Venimos a anunciar el proyecto de ampliación y techado de nuestro estadio. Es un día histórico, que tiene antecedentes, un recorrido. Acá no hay ninguna cuestión fundacional, esto es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad que data de más de 85 años, que tuvo lugar con uno de nuestros grandes íconos, Antonio Liberti, que compró estas tierras", comenzó.

El impresionante anuncio de River Plate para su estadio: Embed El Presidente @stefanocdicarlo anuncia la obra de ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental. pic.twitter.com/dE524y9wQu — River Plate (@RiverPlate) January 27, 2026 Específicamente, los trabajos permitirán la construcción de un nuevo anillo superior, sobre el cual se encontrará el techo. "Una estructura perimetral de columnas que va a sostener en altura una tribuna 360, que va a comprender 16.000 nuevas localidades. Butacas que van a ser adquiridas íntegramente en rojo y blanco, para formar en altura una gran bandera 360, que van a ser lugares también integralmente previstos para nuestros asociados, y que, además de todo eso, van a sostener encima la cobertura del estadio al límite del campo de juego, cubriendo casi a la totalidad de los espectadores", precisó el directivo.

Di Carlo expresó que todavía tienen que atravesar la aprobación de la Comisión Directiva del club y la Asamblea de Representantes de Socios, aunque ya tienen plazos específicos para todo. "El inicio de esta obra tendrá lugar en el mes de abril de este año. Entendemos que tendrá una duración estimada de tres años, y todos estos pasos son posibles producto del trabajo mancomunado que venimos llevando adelante", confirmó.

Di Carlo explicó de donde obtendrá financiamiento y aseguró que no perderán la localía: DLA - 2025-12-28T164621.196 Así quedaría el Estadio Monumental, la casa de River Plate. Finalmente, el pope aclaró de dónde saldrán los fondos para concretar esta idea y cómo hará River para no quedar debiendo nada. "Una cuestión central tiene que ver con el financiamiento del proyecto. Provendrá de bancos internacionales con los que estamos con contratos de confidencialidad firmados, y que nos van a ofrecer crédito internacional de largo plazo, con tasas súper competitivas, que el club va a poder después solventar y afrontar el vencimiento de capital e intereses con los propios ingresos corrientes que esta nueva obra genera", cerró.