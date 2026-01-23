La madre de Luca Scarlato fustigó a River Plate: "Nadie aceptaría ese contrato"

El juvenil se fue del Millonario por la patria potestad, y su familia criticó el accionar del club y de la AFA en las negociaciones

La salida de Luca Scarlato de River Plate rumbo al Parma sigue generando repercusiones y ahora sumó un fuerte testimonio familiar, ya que la madre del juvenil de 16 años explicó públicamente los motivos de la decisión, que se concretó por patria potestad, y apuntó contra el club, el sistema formativo y la falta de protección a los jugadores.

La madre de Scarlato habló de la negativa de firmar el contrato con River Plate: image En declaraciones contundentes, la mujer sostuvo que la familia rechazó el contrato ofrecido por River al considerarlo inviable. “Nadie aceptaría el contrato que ofreció River. Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano. Y además al club le dijimos que no era económico, que no nos interesaba firmar”, afirmó.

Según relató, la intención siempre fue que el futbolista continuara su carrera sin atarse contractualmente en esta etapa: “Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada”, explicó.

La madre de Scarlato también aseguró que existieron intereses concretos desde el exterior y que River estaba al tanto de esa situación: “En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo”, señaló.

En ese contexto, remarcó que la decisión fue tomada a nivel familiar tras una “sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato”, y aclaró: “Está el jugador en su derecho legal. Y no cobramos ninguna plata”.