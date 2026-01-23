La madre de Luca Scarlato fustigó a River Plate: "Nadie aceptaría ese contrato"

La salida de Luca Scarlato de River Plate rumbo al Parma sigue generando repercusiones y ahora sumó un fuerte testimonio familiar, ya que la madre del juvenil de 16 años explicó públicamente los motivos de la decisión, que se concretó por patria potestad, y apuntó contra el club, el sistema formativo y la falta de protección a los jugadores.
Según relató, la intención siempre fue que el futbolista continuara su carrera sin atarse contractualmente en esta etapa: “Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada”, explicó.
La madre de Scarlato también aseguró que existieron intereses concretos desde el exterior y que River estaba al tanto de esa situación: “En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo”, señaló.
En ese contexto, remarcó que la decisión fue tomada a nivel familiar tras una “sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato”, y aclaró: “Está el jugador en su derecho legal. Y no cobramos ninguna plata”.
"Después quedan boyando en Banfield o Independiente Rivadavia"
Además, cuestionó la falta de garantías deportivas que reciben los juveniles: “Te dicen que vale 100 millones de euros y no te garantizan Primera porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en Banfield, Defensa, Platense o Independiente Rivadavia. Si yo tengo una joyita, como lo llaman ellos, y le ofrezco un millón de pesos… ¿qué beneficios tiene el jugador? Evidentemente no era tan joyita”, expresó.
Por último, denunció el nivel de exposición y agresión que sufrió el futbolista tras conocerse su salida: “La AFA defiende a los clubes… ¿y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia”, concluyó, antes de remarcar que “hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la selección”.