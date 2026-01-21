Daniel Vila desmintió a River Plate sobre Sebastián Villa: "Nunca existió lo de los 12 millones"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, desmintió haber pedido 12 millones de dólares por el delantero colombiano Sebastián Villa y aclaró la situación contractual del atacante. Mientras se define el futuro en la recta final del mercado de pases, negó de manera categórica esa cifra y explicó por qué el futbolista aún no regresó al país.

Con el libro de pases del fútbol argentino próximo a cerrarse tras la prórroga dispuesta por la AFA, el caso Villa sigue siendo una de las principales incógnitas. El delantero no se reincorporó al plantel Azul, que ya retomó la competencia oficial con el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, y su ausencia generó versiones cruzadas en los últimos días.

Daniel Vila habló sobre el caso Sebastián Villa: INDEPENDIENTE RIVADAVIA INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila. Gentileza. Este miércoles, Vila salió a aclarar el escenario y defendió al jugador frente a las críticas: “Hubo mucho manoseo en redes” y, en ese contexto, explicó que desde el club le indicaron que permaneciera en Colombia hasta tener mayor claridad sobre su futuro deportivo.

River Plate fue uno de los clubes que mostró interés concreto, aunque las negociaciones no prosperaron. Según detalló el presidente de Independiente Rivadavia, la operación se cayó por “diferencias insalvables” y negó de forma tajante que el club haya solicitado una cifra de 12 millones de dólares. “Nunca existió lo de los 12 millones de dólares, fue algo que se instaló en redes. No sé por qué, esa cifra nunca existió”, sostuvo.

Lo que si existió fue la charla con el Millonario por el pase de Villa, aunque esto se cayó por diversas razones. “Sí hubo conversaciones con River y al último minuto, después de varias semanas de análisis, decidieron no avanzar en la operación y ahí terminamos”, lanzó el dirigente.