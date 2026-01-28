28 de enero de 2026 - 21:12

Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le dio otro cachetazo a Racing Club: mirá los goles

Una genialidad de Ángel Di María y un contragolpe letal le dieron el triunfo a Rosario Central sobre Racing Club por 2-1.

Golazo de Ángel Di María para sellar el primer tanto de la Academia rosarina en Avellaneda.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

image

Los goles del triunfo de Rosario Central por 2-1 contra Racing Club

Una obra maestra de Ángel Di María para estamar el 1-0 de Rosario Central:

Maravilla Martíndez descontó para Racing Club:

Contragolpe fulminante y golazo de Alejo Véliz para sellar el 2-0 de Rosario Central:

Maravilla Martíndez descontó para Racing Club:

