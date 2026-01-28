Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le dio otro cachetazo a Racing Club: mirá los goles

Rosario Central se impuso por 2-1 con un golazo de Fideo Ángel Di María y otro tanto de Alejo Véliz, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha de la Zona B del Apertura. El equipo de Jorge Almirón consiguió su primer triunfo y la Academia sufrió su segunda derrota al hilo.
Los goles del triunfo de Rosario Central por 2-1 contra Racing Club
Una obra maestra de Ángel Di María para estamar el 1-0 de Rosario Central:
Maravilla Martíndez descontó para Racing Club:
Contragolpe fulminante y golazo de Alejo Véliz para sellar el 2-0 de Rosario Central:
