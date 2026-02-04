Alfredo Berti sorprendió a la gente de Independiente Rivadavia y es viral en redes sociales

Pocos entrenadores tienen el respaldo y la banca de la gente como disfruta Alfredo Berti en Independiente Rivadavia. Con el recordado ascenso a la Liga Profesional y la histórica consagración en la Copa Argentina, el DT se ganó el amor incondicional del hincha. Este martes por la noche, ese cariño quedó al descubierto una vez más.
El divertido y distendido momento entre el adiestrador y una parte de los simpatizantes se dio el martes por la noche, luego de la valiosa victoria del Azul en el Parque ante Sarmiento de Junín que le permitió adueñarse en solitario de la cima de la Zona B del torneo vernáculo.
Con los tres puntos debajo del brazo, algunos de los hinchas de Independiente Rivadavia que se retiraron del estadio decidieron cerrar la jornada en la mítica calle Arístides Villanueva. Allí, en plena zona de bares y restaurantes, se encontraron con una sorpresa: Alfredo Berti.
El gracioso cruce de Alfredo Berti con los hinchas de Independiente Rivadavia:
El director técnico Azul manejaba su vehículo particular por dicha arteria mendocina, cuando divisó por su ventana a los fanáticos de su equipo. "Acá están..." se alcanza a escuchar de la boca del DT en un video que grabó su acompañante. Automáticamente disminuyó la velocidad, sacó la cabeza por la ventana y los saludó a pleno grito de guerra: "Vamos la Lepra, muchachos", expresó en reiteradas oportunidades.
En un primer momento la gente no se percató que se trataba de Berti, aunque segundos más tarde algunos se dieron cuenta y devolvieron el saludo con una entendible efusividad, causando la risa del entrenador que seguía manejando rumbo a su destino.
Cabe destacar que Alfredo Berti atraviesa su mejor momento desde que es entrenador de Independiente. Después de haberle dado la estrella, el equipo mantuvo el buen nivel deportivo y obtuvo cuatro victorias en las cuatro presentaciones que lleva en este 2026. Puntero de la Liga Profesional, en carrera en la Copa Argentina, y con el debut por delante en la Copa Libertadores, el Pelado se divierte.