Copa Argentina: Deportivo Maipú pierde frente a Deportivo Riestra

Después de haber protagonizado un buen mercado de pases, y de trabajar arduamente en la pretemporada, el Deportivo Maipú arranca el año de manera oficial en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Será en el Estadio Ciudad de Caseros, ante el Deportivo Riestra.

El Cruzado llega envalentonado a este duelo, tras haber dado la talla en los diversos encuentros amistosos durante los trabajos previos. Superó a Rangers en Chile, y a Godoy Cruz, y mereció mejor suerte ante San Martín de San Juan, entre otros. Así, el hincha se ilusiona con ver una mejor versión con Alexis Matteo en el banco de los suplentes.

image Pensando en este partido, el Botellero tendrá varias caras nuevas respecto a la pasada temporada. En total, cerró a 8 refuerzos pensando en la Primera Nacional y la Copa Argentina: el arquero Luciano Peraggini, y los jugadores de campo Nicolás Fernández, Juan Pablo Gobetto, Mateo Ortale, Fausto Montero, Luca Landriel, Juan Cruz Giacone y Luis Felipe Rivarola.

Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (amistoso) En el predio de Coquimbito, Tombinos y Botelleros disputaron dos amistosos de cara al inicio del campeonato. Ganó el Cruzado en ambas ocasiones. Prensa Maipú En mayor o menor medida todos han participado de los amistosos, y luchan con la base del plantel que se quedó de la temporada pasada. Por ese motivo, el once inicial del DT tendrá una mezcla entre los nuevos y los que ya estaban.

Enfrente estará Deportivo Riestra, un equipo que se caracteriza por su capacidad para defenderse sin pelota, dar pelea en cada tramo del campo de juego, y ser efectivo en las pocas que genera. Se trata de un cuadro muy peligroso de la Liga Profesional, que todavía está intentando encontrarse consigo mismo durante este comienzo de año.

Hasta ahora, el Malevo no ha podido ganar oficialmente y acumula siete encuentros sin victorias desde aquella alegría por 1 a 0 ante Instituto, el 20 de noviembre del 2025. En el presente torneo, el DT Gustavo Benítez intenta cortar la racha negativa. Se trata de un partido exigente para el Cruzado, que sueña con dar el gran golpe y seguir en carrera en la competencia mientras espera definiciones sobre el comienzo de la Primera Nacional, su verdadero objetivo. Barracas vs Riestra Insólito. Con un penal controvertido, Barracas terminó empatando en la última jugada del partido. Gentileza. Probables formaciones de Deportivo Maipú - Deportivo Riestra: Deportivo Maipú: Nahuel Ghilardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone, Felipe Rivarola, Juan Pablo Gobetto. DT: Alexis Matteo. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez. Datos del partido: Estadio: Ciudad de Caseros Árbitro: Edgardo Daniel Zamora Hora: 19 TV: TyC Sports Minuto a minuto y estadísticas: