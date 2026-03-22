Segunda caída del Deportivo Maipú su verdugo fue Midland

Deportivo Maipú dejó pasar una oportunidad de oro para sumar y cayó como local ante Midland por la cuenta mínima, el tanto fue convertido en el primer tiempo a los 12 minutos por Juan Cruz Vega. Es la segunda derrota del equipo mendocino en una semana porque viene de caer ante Atlanta. El próximo domingo jugará en el Malvinas Argentinas ante Godoy Cruz y esa será otra historia.

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Deportivo Maipú fue incisivo durante los primeros minutos del juego ante Midland, poco a poco la visita comenzó a arriesgar más y salir del fondo. Después en varios pasajes del partido, el funebrero, esperó el error maipucino para salir de contra golpe.

Bostezos. También hubo algunos pasajes donde Maipú y Midland se prestaron la pelota uno al otro.

Hasta que llegó el fatídico minuto 12, cuando se produjo el "Baldazo de agua fría" para los seguidores del Cruzado. ¡Gol de Midland! Centro de Lautaro Díaz y Juan Vega no erró, tiró al palo derecho del meta Nahuel Galardi. Mal al defensa local. Festejó el equipo forastero.

Al promediar esta etapa, el Deportivo Maipú estaba muy perdido, y la tranquilidad reinaba en el elenco rival. Midland se hizo fuerte y agigantó en el medio gracias al buen trabajo de Camaño, Violini y Roseti.

Por otra parte, en el rival de turno de los maipucinos, Marcos Roseti Juan Vega y Maxi Rogoski, cuando se juntaron, complicaron a los defensores locales.

Pero en la réplica, el Cruzado molestaba con Franco Saccone, Marcelo Eggel y Juan Gobbeto.

A Maipú le costaba generar situaciones y su rival era mas inteligente y práctico. La visita no se complicó nunca durante gran parte de esta etapa.

A estas alturas Bonfigli y Mansilla no pegaban una en el medio del "Depor". Así, el Deportivo Maipú solo apostó por momentos al pelotazo, sin ideas y con pocas ganas.

En esta etapa, en líneas generales, el Cruzado como pudo "creó" tres llegadas a fondo, pero no les pudo sacar provecho, porque se terminaron diluyendo entre los defensores y el arquero rival..

Mejoró el Cruzado en el complemento

Los integrantes de "DM" salieron con todo, el equipo fue más movedizo con Franco Saccone, por derecha. Un 4-3-3 para el Cruzado.

En los primeros minutos, mejoró en actitud el Deportivo Maipú, que tuvo dos córners al despuntar el partido, que fueron bien ejecutados por Viguet, pero que fueron repelidos por el sistema defensivo de Midland.

Mejoró también el local, con la entrada de Tomás Silva. Los cambios en el Cruzado vinieron bien, porque se vio un equipo más ofensivo, pero en cada intento en profundidad también faltó un poquito de fortuna.

Recién a los 22 minutos del complemento, Midland pisó el área maipucina. Hasta acá los locales merecieron algo más, porque intentaron y tuvieron varias pelotas detenidas, pero se encontraron con un cerrojo defensivo terrible, sistema que tuvo en el arquero de Midland Mauro Leguiza su mayor baluarte.

Sobre el final, hubo seis minutos adicionados, pero aún así, Maipú no pudo quebrar su suerte. Ahora se viene el Tomba, no es un Clásico, pero hay que ganar o ganar.

Tranquilidad en el vestuario

Después del partido, Mirko Bonfigli dijo: "regalamos un tiempo. Estamos tristes, pero no preocupados. Tenemos que resolver algunas cosas. Ellos se encontraron con un gol, cuando mejor estábamos. El segundo tiempo fue muy desordenado, pero teníamos que hacer el gol, pero no se pudo. Siempre apuntamos estar en los primeros puestos, pero los responsables somos notros".

Luego Matías Viguet, de buena faena desde que ingresó ante Midland, expresó. "Estoy dolido por el hincha que nos acompaña y alienta. Midland se tiró atrás y nos cerraron los caminos, pero no nos preocupa, porque faltan muchas fechas. Ante Godoy Cruz será un partido importante sabemos que será lindo partido y trataremos de corregir los errores durante la semana. Maipú está para más, hay que ir partido a partido, pero tenemos un buen equipo y tiempo para mejorar".

¿Cómo venían antes del partido?

Deportivo Maipú venía de de una dura derrota ante Atlanta por 3 a 1 el fin de semana pasado, y un laborioso empate 2 a 2 en Tucumán ante San Martín.

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Midland, un equipo que viene de lograr el ascenso en la Primera B Metropolitana y que ha estirado su buen andar en el arranque de este año con Joaquín Iturrería en el banco de los suplentes. Perdió en el debut ante Gimnasia de Jujuy, pero luego se recuperó y metió dos empates (Quilmes, Almagro) y una victoria (frente a Colegiales).

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