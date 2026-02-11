Franco Colapinto y una inesperada bandera roja: así fue el primer día de tests de F1 en Bahréin

El argentino sufrió una falla en su Alpine durante el primer día de pretemporada 2026 en Bahréin y generó la primera bandera roja de los ensayos.

La Fórmula 1 puso en marcha la pretemporada 2026 en el Circuito Internacional de Sakhir y Franco Colapinto fue el encargado de subirse al Alpine A526 en la sesión matutina. El argentino comenzó a sumar kilómetros en una jornada clave para evaluar el rendimiento y la fiabilidad del monoplaza antes del inicio del campeonato.

Los tests oficiales en Bahréin representan la última instancia de pruebas colectivas antes de la primera carrera del año, por lo que cada vuelta resulta determinante para el trabajo de los equipos.

image La falla técnica que generó la primera bandera roja Cuando la sesión llevaba alrededor de una hora y media, el Alpine de Colapinto se detuvo en pista, en la zona de la curva 8. El auto quedó sin potencia y no pudo continuar, lo que obligó a Dirección de Carrera a activar la primera bandera roja de los ensayos.

El monoplaza fue retirado por los comisarios y trasladado a boxes para que los mecánicos evaluaran el inconveniente. El episodio significó una interrupción momentánea para todos los equipos y un contratiempo en el plan de trabajo del conjunto francés.

Regreso a pista y balance de la jornada Tras la revisión técnica, Alpine logró devolver el auto a pista y Colapinto completó nuevas vueltas con neumáticos medios. El argentino registró un mejor tiempo de 1:40.330 y acumuló 28 giros en la sesión matutina.