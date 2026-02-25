25 de febrero de 2026 - 15:26

Fue compañero de Franco Colapinto en Williams, protagonizó un vuelco brutal en Suzuka y sobrevivió de milagro

Tras perder el control bajo una lluvia intensa en el circuito de Suzuka, el monoplaza del británico impactó contra las barreras y aterrizó invertido sobre el Halo.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto británico Luke Browning, integrante de la Williams Academy y antiguo compañero de Franco Colapinto, protagonizó un impactante accidente durante los ensayos de la Súper Fórmula en Japón. El siniestro ocurrió en el mítico trazado de Suzuka bajo condiciones climáticas adversas, dejando el vehículo volcado tras un fuerte impacto contra las protecciones.

El incidente tuvo lugar durante una sesión de pruebas marcada por la lluvia intensa. Browning transitaba la curva 130R, uno de los sectores más rápidos y peligrosos del circuito nipón, cuando perdió el control de su Dallara-Toyota. El monoplaza giró sobre su propio eje, golpeó la barrera de seguridad con la parte trasera y terminó volcado, apoyado sobre el sistema de protección Halo.

El papel de la seguridad en el impacto de Suzuka

La violencia del choque generó una alarma inmediata entre los comisarios de pista y los equipos presentes. Sin embargo, la secuencia terminó sin lesiones físicas para el piloto, quien pudo abandonar el habitáculo por sus propios medios una vez que los auxiliares estabilizaron los restos del automóvil. El propio Browning destacó que se sentía muy bien y sin dolores tras la experiencia, agradeciendo la efectividad de los sistemas de protección.

El éxito de este desenlace se debe a la física aplicada a la seguridad moderna en el automovilismo de alta competición. El aquaplaning ocurre cuando una capa de agua se interpone entre el neumático y el asfalto, eliminando la fricción y convirtiendo al piloto en un pasajero sin capacidad de dirección o frenado. En este escenario de descontrol, el dispositivo HANS (Head and Neck Support) resulta fundamental. Este sistema consiste en un soporte rígido que se sujeta a los hombros y se conecta al casco mediante correas elásticas, limitando el movimiento de la cabeza respecto al torso durante una desaceleración brusca. Al evitar que el cuello se mueva violentamente hacia adelante o hacia los costados, el HANS previene fracturas en la base del cráneo y lesiones cervicales severas.

Carlos Sainz y Alex Albon junto al piloto reserva de Williams, Luke Browning.

Carlos Sainz y Alex Albon junto al piloto reserva de Williams, Luke Browning.

Antecedentes en una curva de alta velocidad

La curva 130R de Suzuka tiene un historial de accidentes graves. En 2023, Ukyo Sasahara sufrió un choque similar en el mismo sector, aunque en condiciones de pista seca, que resultó en una conmoción cerebral tras impactar contra las vallas de contención. En el caso de Browning, el hecho de haber aterrizado sobre un talud de heno en lugar de golpear directamente las barreras rígidas también contribuyó a suavizar la desaceleración final del monoplaza.

Luke Browning no es un desconocido para los seguidores del automovilismo argentino, ya que compartió la academia de pilotos de Williams con Franco Colapinto y coincidió con el oriundo de Pilar en la Fórmula 3 y en las pruebas del Gran Premio de Abu Dhabi en 2024. Mientras Colapinto continuó su camino hacia Alpine, Browning se mantuvo vinculado a Williams como piloto de pruebas y reserva, alternando su actividad con la Fórmula 2 y esta incursión en la exigente categoría japonesa.

El equipo Kondo Racing, responsable del vehículo de Browning, se encuentra evaluando la integridad del chasis del Dallara-Toyota. Aunque el impacto fue significativo y el coche quedó con las ruedas hacia arriba, las inspecciones preliminares sugieren que los daños no son irreversibles. No se descarta que el piloto pueda reintegrarse a los ensayos una vez que se compruebe la funcionalidad total de la célula de supervivencia.

Recordemos que Jack Doohan, otro ex compañero de Colapinto, padeció tres jornadas consecutivas de accidentes en este mismo trazado a finales de 2025. Para Browning, la experiencia queda como una lección de aprendizaje en su carrera profesional mientras se prepara para el inicio de la temporada en abril.

