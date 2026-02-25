Fue compañero de Franco Colapinto en Williams, protagonizó un vuelco brutal en Suzuka y sobrevivió de milagro.

Tras perder el control bajo una lluvia intensa en el circuito de Suzuka, el monoplaza del británico impactó contra las barreras y aterrizó invertido sobre el Halo.

El piloto británico Luke Browning, integrante de la Williams Academy y antiguo compañero de Franco Colapinto, protagonizó un impactante accidente durante los ensayos de la Súper Fórmula en Japón. El siniestro ocurrió en el mítico trazado de Suzuka bajo condiciones climáticas adversas, dejando el vehículo volcado tras un fuerte impacto contra las protecciones.

El incidente tuvo lugar durante una sesión de pruebas marcada por la lluvia intensa. Browning transitaba la curva 130R, uno de los sectores más rápidos y peligrosos del circuito nipón, cuando perdió el control de su Dallara-Toyota. El monoplaza giró sobre su propio eje, golpeó la barrera de seguridad con la parte trasera y terminó volcado, apoyado sobre el sistema de protección Halo.

Embed Luke Browning walked away from a massive crash at Szukua today during Super Formula testing pic.twitter.com/GZDvpx5kJr — Autosport (@autosport) February 25, 2026 El papel de la seguridad en el impacto de Suzuka La violencia del choque generó una alarma inmediata entre los comisarios de pista y los equipos presentes. Sin embargo, la secuencia terminó sin lesiones físicas para el piloto, quien pudo abandonar el habitáculo por sus propios medios una vez que los auxiliares estabilizaron los restos del automóvil. El propio Browning destacó que se sentía muy bien y sin dolores tras la experiencia, agradeciendo la efectividad de los sistemas de protección.

El éxito de este desenlace se debe a la física aplicada a la seguridad moderna en el automovilismo de alta competición. El aquaplaning ocurre cuando una capa de agua se interpone entre el neumático y el asfalto, eliminando la fricción y convirtiendo al piloto en un pasajero sin capacidad de dirección o frenado. En este escenario de descontrol, el dispositivo HANS (Head and Neck Support) resulta fundamental. Este sistema consiste en un soporte rígido que se sujeta a los hombros y se conecta al casco mediante correas elásticas, limitando el movimiento de la cabeza respecto al torso durante una desaceleración brusca. Al evitar que el cuello se mueva violentamente hacia adelante o hacia los costados, el HANS previene fracturas en la base del cráneo y lesiones cervicales severas.

image Carlos Sainz y Alex Albon junto al piloto reserva de Williams, Luke Browning. Antecedentes en una curva de alta velocidad La curva 130R de Suzuka tiene un historial de accidentes graves. En 2023, Ukyo Sasahara sufrió un choque similar en el mismo sector, aunque en condiciones de pista seca, que resultó en una conmoción cerebral tras impactar contra las vallas de contención. En el caso de Browning, el hecho de haber aterrizado sobre un talud de heno en lugar de golpear directamente las barreras rígidas también contribuyó a suavizar la desaceleración final del monoplaza.