Red Bull Aboga por una Fórmula 1 sin tanto control: "Creo que es bastante difícil"

A las puertas del inicio de un nuevo calendario en la Fórmula 1 , el ambiente en los boxes ya arde con los primeros indicios de lo que será el rendimiento real de las escuderías para este 2026 , Red Bull , la primera en hablar de esto. El tema central en los pasillos es la inminente "batalla tecnológica".

Lejos de esquivar el conflicto, en Red Bull fomentan esta rivalidad, exigiendo una reducción en las restricciones reglamentarias y sosteniendo que las diferencias de rendimiento son una consecuencia lógica cuando se estrenan normativas técnicas.

En la cúpula técnica de Red Bull consideran que las trabas actuales son excesivas y abogan por un campeonato donde la competencia no esté tan regulada artificialmente . La escudería propone eliminar la homologación estricta para permitir una evolución constante de las piezas. Existen sospechas y acusaciones sobre una supuesta superioridad en la relación de compresión del motor Mercedes, tema que ya llegó a oídos de la FIA.

Desde Milton Keynes argumentan que si un equipo logra un diseño superior desde el inicio, es justo que mantenga esa ventaja competitiva sin que el reglamento intente forzar una paridad inmediata.El ingeniero jefe del área de motores de Red Bull, Ben Hodgkinson , subrayó lo complejo que resulta reaccionar ante un mal arranque debido a los protocolos de seguridad y fiabilidad. Diseñar un componente nuevo requiere aproximadamente tres meses de trabajo y sus componentes fueron puestos bajo la lupa, a lo que argumentó " Estoy seguro de que lo que hacemos es Legal."

Una vez creada la pieza, se debe invertir un tiempo similar en validaciones antes de montarla en el monoplaza oficial. Estas demoras implican que, si una marca comienza la gira asiática con desventaja, difícilmente podrá revertir su situación en el corto plazo.

Australia, la prueba de fuego de la Fórmula 1

Para mitigar las brechas extremas, la categoría implementó el ADUO, un protocolo que analiza la potencia de los motores tras los primeros seis eventos del año. Este sistema habilita a los motoristas rezagados a aplicar cambios a partir de la séptima fecha. Sin embargo, Hodgkinson es escéptico respecto a este "auxilio" reglamentario, asegura que es casi imposible inventar potencia extra o sumar caballos de fuerza de un día para el otro, incluso si las reglas lo permiten.

Todo el misterio se disipará en el asfalto de Australia, que será la primera gran parada de la temporada. Allí quedará en evidencia quién hizo mejor los deberes durante el invierno. Además, veremos cómo se desarrolla el equipo Red Bull en este nuevo escenario, donde impulsan una competencia con menos controles.

A partir de allí, comenzará una persecución técnica donde los perseguidores intentarán compensar el déficit de motor con aerodinámica o estrategias, mientras el líder buscará blindar su superioridad.