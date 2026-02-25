Marcelo Gallardo y el insólito pedido en su último partido con River

El técnico más ganador en la historia del millonario, Marcelo Gallardo, sorprendió al acercar su petición de cara al partido con Banfield.

Marcelo Gallardo pidió que no se le hagan reconocimientos, homenajes ni festejos de cara a su despedida, debido a la autocrítica con la que afronta esta salida en RiverEl exjugador sabe que el segundo ciclo no estuvo a la altura de las circunstancias y así lo expresó.

Banfield será el último equipo contra el que dirija siendo técnico de River, siendo que después de un año y medio luego de su retorno, los resultados y sentimientos nunca acompañaron al "Muñeco". Ahora River deberá buscar otro técnico y Gallardo se despide de una manera mucho más fría que en la anterior vez.

Marcelo-Gallardo-River-Plate-100522-1-212ea8 Fría despedida para Marcelo Gallardo A través de un video de poco más de dos minutos, Marcelo Gallardo comunicó que su segundo ciclo como director técnico de River Plate llegó a su fin, tras un acuerdo mutuo con la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. Aunque para un sector de la opinión pública la decisión es lógica debido a los resultados recientes, para la gran mayoría de los hinchas este desenlace no empaña el nombre ni la histórica trayectoria de "Napoleón".

Más allá del breve comunicado, trascendió que fue el propio entrenador quien solicitó que no se le realice ningún tipo de reconocimiento o festejo en su último partido. A pesar del deseo de los aficionados por brindarle un cierre cálido, no habrá una despedida emotiva. Con su salida confirmada, el DT argentino ya comenzó a ser vinculado con otros clubes europeos y sudamericanos donde podría continuar su carrera.