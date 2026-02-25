River abonará el resarcimiento económico al Alavés por los meses restantes de contrato y el DT se unirá pronto al club donde juega su hijo en las inferiores.

River y el motivo familiar que acelera la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante del Marcelo Gallardo.

River Plate se movió con velocidad tras la renuncia de Marcelo Gallardo. La dirigencia del club alcanzó un acuerdo de palabra con Eduardo Coudet para que asuma la conducción del primer equipo. El "Chacho", que actualmente dirige al Alavés en España, regresará a Núñez tras su etapa como jugador para liderar una nueva etapa.

La dirigencia de River Plate actuó con rapidez tras el anuncio de la renuncia de Gallardo. En menos de 24 horas, las autoridades del club establecieron contacto con Eduardo Coudet y alcanzaron un acuerdo de palabra para que se convierta en el nuevo director técnico del plantel profesional. El "Chacho" fue el nombre que generó mayor consenso interno para liderar la transición tras el fin del ciclo del "Muñeco".

image El resarcimiento al Alavés y el factor familiar en Núñez La llegada de Coudet requiere una ingeniería económica específica. El entrenador tiene contrato vigente con el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio, por lo que River Plate debe abonar un resarcimiento económico para interrumpir el vínculo cuatro meses antes de su finalización. Este pago compensatorio es el mecanismo que permite al "Chacho" desvincularse legalmente de la institución española, donde incluso su presencia en el próximo partido contra el Levante por la permanencia está en duda debido a la inmediatez de su salida.

Más allá de los aspectos financieros y deportivos, existe una motivación personal de peso que aceleró la decisión del técnico. Su hijo, llamado también Eduardo Coudet, juega actualmente como volante ofensivo diestro en la Novena División de las categorías inferiores de River. El juvenil realizó gran parte de su etapa formativa en el club de Núñez, y para el entrenador, esta oportunidad representa también la posibilidad de compartir el día a día institucional con su hijo.

image Eduardo Coudet, el hijo del Chacho que brilla en las inferiores de River. En términos de trayectoria, Coudet siempre manifestó su deseo de sentarse en el banco de suplentes del Monumental. En declaraciones pasadas, el técnico de 51 años reconoció un vínculo afectivo muy fuerte con la institución, asegurando que su carrera se cruzaría inevitablemente con el club donde brilló como jugador. Tras pasos exitosos por Rosario Central y Racing en el fútbol local, su regreso se produce en un momento de necesidad para un equipo que busca recuperar el rumbo tras los últimos resultados negativos.