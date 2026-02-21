Le costó una Fortuna a River y se va sin pena ni gloria en menos de un año

El mediocampista ofensivo de River se marcharía a la MLS a préstamo, pero recuperando la inversión que hizo la institución de Núñez.

Galarza estuvo 6 meses en River y nunca pudo asentarse al nivel mostrado en la «T», pero en la selección paraguaya se desempeñó mucho mejor. Cabe mencionar que en ese puesto River quedaría sin muchas opciones en la ofensiva y, en todo caso, el Millonario tendrá plaza para incorporar hasta el 10 de marzo.

matias-galarzar El desempeño le podría costar su lugar en el Mundial 2026 El juvenil paraguayo de 23 años se marcharía cedido con una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares, ejecutable si el futbolista disputa más del 50% de los encuentros durante el semestre acordado. Marcelo Gallardo, quien inicialmente pretendía conservarlo en el plantel, terminó autorizando la transferencia.

El propio Galarza Fonda cambió su postura, pasó de querer permanecer para revertir la pálida imagen de su primer ciclo, a priorizar la búsqueda de minutos. El jugador comprende que iniciaría relegado en la consideración del DT y busca la continuidad necesaria para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.Algo parecido a lo que hizo que Adam Bareiro terminara en Boca.

matias-galarza-fonda_1440x810 El paso del paraguayo en River La etapa de Galarza Fonda con la banda roja concluye con un balance exiguo: disputó 14 encuentros en los que no logró registrar anotaciones ni pases de gol. Esta falta de gravitación en el esquema del «Millonario» se contrapone con sus sólidas actuaciones en la selección albirroja, donde goza de una mejor consideración mayor. Consciente de que iniciaría el año como una pieza de recambio, el exjugador de Talleres optó por emigrar al fútbol estadounidense, priorizando la regularidad competitiva para asegurar su presencia en la cita máxima del Mundial 2026

Tras la salida del volante a la MLS, River Plate dispone de una prórroga reglamentaria hasta el 10 de marzo para sumar un refuerzo. Esta ventana excepcional le permite a Marcelo Gallardo buscar un reemplazo de jerarquía que ocupe la vacante ofensiva y aporte el desequilibrio anhelado.