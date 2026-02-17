River vs Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, en un duelo clave para Gallardo: hora, TV y formaciones

El convulsionado River de Marcelo Gallardo se juega mucho más que un pase de ronda esta noche en San Luis,. Tras dos derrotas consecutivas que calaron hondo en el plantel, el Millonario está obligado a reaccionar ante Ciudad de Bolívar para evitar una crisis terminal en un torneo que no perdona distracciones.

La situación en Núñez es de máxima tensión. El equipo llega golpeado tras las caídas ante Tigre por 4 a 1 y frente a Argentinos Juniors por 1 a 0 en el Torneo Apertura 2026 . Esta noche, desde las 22 en el estadio La Pedrera, la obligación de dejar una mejor imagen es total para un grupo que busca recuperar su identidad.

Aunque River parte como el amplio favorito en la previa, el contexto de inestabilidad obliga a Gallardo a mover piezas fundamentales en la estructura del equipo. La falta de gol y las desatenciones defensivas recientes han puesto al entrenador en una situación donde cada decisión táctica será mirada bajo lupa por los hinchas.

Para este debut en la Copa Argentina 2026 , el Millonario presentará una formación con cambios sustanciales en relación al equipo que perdió ante el Bicho. La novedad más importante es el regreso de Fausto Vera al mediocampo, buscando mayor equilibrio y recuperación de pelota en una zona que sufrió mucho en los últimos encuentros.

En la zona defensiva, la experiencia de Paulo Díaz podría ganar terreno, ingresando posiblemente por Lautaro Rivero . Sin embargo, el arco seguirá bajo la custodia del juvenil Santiago Beltrán, ya que Franco Armani todavía no está disponible para regresar a la titularidad.

La ofensiva es quizás la zona que más preocupa al cuerpo técnico. Sin el lesionado Sebastián Driussi, la responsabilidad de cortar la sequía recaerá nuevamente en la dupla compuesta por Maximiliano Salas y Facundo Colidio. El esquema se completa con nombres de peso como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales, y la magia de Juan Fernando Quintero en la creación.

Ciudad de Bolívar: un rival que llega en alza

Del otro lado, Ciudad de Bolívar llega a San Luis con la ilusión intacta de dar el gran golpe de la jornada. El elenco bonaerense, que incursiona por cuarta vez seguida en este campeonato, viene de dejar una gran imagen tras empatar 1 a 1 frente a Godoy Cruz en su debut.

El conjunto dirigido por Diego Funes clasificó a esta instancia tras quedar entre los 10 mejores del Torneo Federal 2025 y no tiene nada que perder. Su planteo táctico se basará en la solidez defensiva de Elías Martínez y Ezequiel Navarro, confiando en la peligrosidad de Tomás Rambert y Arnaldo González para lastimar de contraataque.

Lo que debés saber: hora, TV y reglamento

El encuentro comenzará puntualmente a las 22 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Para los hinchas que no viajen a San Luis, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de TyC Sports.

El equipo que logre avanzar a los 16avos de final ya conoce su posible camino: se medirá contra el vencedor del duelo entre Aldosivi de Mar del Plata y San Miguel. Para River, ganar no es solo una opción deportiva, sino la única forma de calmar las aguas y evitar que el semestre se complique definitivamente antes de tiempo.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti, Carlos Cuello Azambuya, Elías Martínez, Ezequiel Navarro, Agustín Paredes, Brian Quintana, Nahuel Yeri, Tomás Rambert, Khalil Caraballo, Arnaldo González y Guillermo Sánchez. DT: Duego Funes.

Hora . 22.

. 22. Arbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. Estadio: La Pedrera.

La Pedrera. TV: TyC Sports.

