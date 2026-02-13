13 de febrero de 2026 - 17:40

Otro dolor de cabeza para Marcelo Gallardo: se confirmó la gravísima lesión de Juan Portillo en River

El mediocampista sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla y estará varios meses sin poder jugar, informó el parte médico oficial de River.

Marcelo Gallardo sufre la grave lesión de Juan Portillo.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el volante de 25 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión lo obligará a afrontar una recuperación estimada entre seis y ocho meses de inactividad. Una vez superada la etapa quirúrgica y de rehabilitación, deberá encarar la puesta a punto futbolística antes de volver a competir.

image

Una lesión inesperada que le abre el cupo a River para incorporar un jugador

Se trata de la lesión más grave en la carrera del futbolista misionero, oriundo de Puerto Rico, quien hasta el momento había atravesado inconvenientes físicos menores como pubalgia, molestias musculares, un esguince de tobillo y tendinitis. El impacto de la noticia golpea fuerte en el mundo riverplatense, que pierde a una alternativa en la mitad de la cancha por un período prolongado.

Según el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, River podrá solicitar la apertura de un cupo especial para incorporar un refuerzo, ya que el tiempo de recuperación supera los cuatro meses. En caso de recibir la aprobación, contará con un plazo de diez días para cerrar una contratación, sin restricciones de procedencia, ya sea del ámbito local o del exterior.

image

Desde su llegada al club, en una operación compartida con Matías Galarza Fonda, Portillo acumuló 18 presentaciones y una asistencia. Además, su contrato contempla una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

La lesión de Juan Portillo obliga a River Plate a reconfigurar piezas en un momento sensible de la temporada y, al mismo tiempo, le plantea al jugador el desafío más grande de su carrera. Con una recuperación extensa por delante, el mediocampista iniciará un largo proceso para volver en plenitud, mientras el cuerpo técnico evalúa si acudirá al mercado para suplir una baja que, por tiempo y características, no será sencilla de reemplazar.

image
