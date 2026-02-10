"Horrible, me encanta": la nueva camiseta violeta de River que ya tiene fecha de estreno

River Plate presentó oficialmente su tercera indumentaria para la temporada 2026/27, rescatando un color que es objeto de culto para los coleccionistas. Con la histórica banda roja como novedad disruptiva, esta prenda ya está a la venta y genera opiniones encontradas mientras el plantel de Marcelo Gallardo se prepara para su estreno.

Del homenaje por parte de River a la indignación de los hinchas contra el Pity Martínez

La espera para los fanáticos terminó este martes con el lanzamiento de la nueva casaca alternativa que reemplaza al diseño de "La Máquina". El diseño actual recupera el tono violeta , una elección cromática que el club utilizó apenas un puñado de veces en su historia (1969, 1971, 1975, 2008 y 2018), pero que esta vez incorpora por primera vez la banda roja cruzando el pecho.

Aunque el equipo ya posó con el nuevo "manto", el debut oficial en el campo de juego está previsto para el próximo jueves 12 de febrero a las 21:15 ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura , o bien para el siguiente duelo ante Vélez.

Para los hinchas que buscan adquirirla hoy, Adidas y el club dispusieron de dos tipos de confección con tecnologías diferentes. La versión Authentic , idéntica a la que usarán los jugadores con tecnología HEAT.RDY para ventilación, tiene un precio de $219.999.

Por su parte, la versión Fan (AeroReady) , pensada para la comodidad diaria y la absorción de humedad, se consigue por $149.999. Un punto clave para el bolsillo: los socios y miembros de "Somos River" cuentan con un 10% de descuento en la tienda oficial del club y opciones de hasta 6 cuotas sin interés.

image

El secreto del violeta: ¿donación o regalo italiano?

El origen de este color en el mundo River es una de las mayores curiosidades del club. Existen dos teorías que alimentan la mística de esta prenda. La primera sugiere que en 1969 un socio compró un juego de camisetas en el exterior y las donó.

La segunda, que cuenta con más respaldo entre los hinchas, sostiene que fue un obsequio de la Fiorentina de Italia tras un amistoso jugado en el Monumental en 1966. Sea cual sea el origen, cada vez que el violeta regresa, se agota rápidamente entre los coleccionistas pese a las controversias que genera en redes sociales por su diseño.

image

¿Qué dicen los hinchas de River sobre la tercera camiseta?

Tras confirmarse el modelo que utilizaría el Millonario en su tercera equipación, la primera reacción de los socios y simpatizantes en redes sociales no fue la mejor. Ya sea por el presente futbolístico del plantel o por un modelo poco común, la camiseta causó rechazo inicial: "fiel reflejo a lo que juega el equipo".

image

Entre los comentarios se pudieron observar críticas a la marca de las tres tiras y gente enojada, expresando que es "una total falta de respeto al hincha". Luego, otros apuntaron contra el color: "no costaba nada hacerla negra y no violeta".

image

Por último, también se observaron comentarios de personas no conformes con el diseño pero que se mostraron dispuestos a realizar una inversión: "horrible, me encanta".