Quién es el futbolista que pasó por River y está de novio con Furia Scaglione

La ex Gran Hermano sorprendió al blanquear en sus redes quién es su nuevo romance.

Furia Scaglione
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La revelación llegó mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen que despejó cualquier tipo de especulación. En la foto se la ve abrazada y sonriente junto a Nicolás Rodríguez, arquero del club Excursionistas.

La postal fue suficiente para que sus seguidores celebraran la noticia y multiplicaran los mensajes de apoyo y curiosidad por la nueva etapa sentimental de la mediática.

Nicolás Rodríguez es el nuevo novio de Furia de Gran Hermano

El protagonista del romance es Nicolás Rodríguez, guardameta de Excursionistas, equipo que actualmente compite en la Primera B del fútbol argentino. Nacido en Quilmes, el arquero tiene 32 años y una extensa trayectoria dentro del fútbol local, con pasos por instituciones de peso desde sus primeros años de formación.

furia-scaglione-blanqueo-su-romance-con-nicolas-rodriguez-foto-instagramfuriascaglione-NAKICFCFXFB6XN6AI5SJV4HU5M

Rodríguez realizó las divisiones inferiores en Independiente de Avellaneda y River Plate, donde compartió plantel con futbolistas como Matías Kranevitter y Manuel Lanzini.

En 2012 integró el equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 disputada en Lima, torneo en el que fue suplente de Gaspar Servio. Al año siguiente, llevó adelante su primera pretemporada con el plantel profesional del Millonario bajo la conducción de Ramón Ángel Díaz, junto a nombres como Giovanni Simeone y Juan Cruz Kaprof.

Durante 2013 llegó a integrar el banco de suplentes en la Copa Sudamericana frente a San Lorenzo y, tras la lesión de Marcelo Barovero, volvió a ser alternativa en el arco de River durante el Torneo Final 2014. Con el correr de los años, su carrera continuó en Temperley, Talleres de Córdoba y un segundo ciclo en el Gasolero. También sumó una experiencia internacional en Unión San Felipe de Chile y luego defendió los colores de Talleres de Remedios de Escalada y Berazategui.

furia-scaglione-blanqueo-su-romance-con-nicolas-rodriguez-foto-instagramfuriascaglione
