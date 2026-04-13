"Estoy arrepentido": el futbolista que gritó "bomba" pidió disculpas y quedó en libertad

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, habló por primera vez luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión, un hecho que generó alarma entre pasajeros y activó un operativo de seguridad.
La Justicia imputó a Emiliano Endrizzi por intimidación pública y atentado contra la seguridad aérea, aunque le otorgó la libertad provisoria.
El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, habló por primera vez luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión, un hecho que generó alarma entre pasajeros y activó un operativo de seguridad.
“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido”, expresó el jugador en un mensaje difundido públicamente.
El fiscal federal Sebastián Jure imputó al futbolista por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte, delitos que pueden implicar penas significativas.
Por su parte, el juez federal Eduardo Hansen dispuso la libertad provisoria, aunque con restricciones: Endrizzi deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.
Mientras avanza la causa, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza la posibilidad de rescindir su contrato, lo que agrega incertidumbre sobre su continuidad profesional.
El fiscal había solicitado la prisión preventiva al considerar la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, aunque finalmente la Justicia optó por mantenerlo en libertad bajo condiciones.