"Estoy arrepentido": el futbolista que gritó "bomba" pidió disculpas y quedó en libertad

La Justicia imputó a Emiliano Endrizzi por intimidación pública y atentado contra la seguridad aérea, aunque le otorgó la libertad provisoria.

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, habló por primera vez luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión, un hecho que generó alarma entre pasajeros y activó un operativo de seguridad.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido”, expresó el jugador en un mensaje difundido públicamente.

Embed #GyEJujuy Emiliano Endrizzi habló públicamente sobre la situación que le tocó atravesar y asumió su responsabilidad. El futbolista pidió disculpas por lo ocurrido y se mostró arrepentido, reconociendo el impacto que generó el hecho. pic.twitter.com/2Iya6SPtUt — GyE de Jujuy Blog (@GyEJujuyBlog) April 14, 2026 Imputación judicial y condiciones de libertad El fiscal federal Sebastián Jure imputó al futbolista por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte, delitos que pueden implicar penas significativas.

Por su parte, el juez federal Eduardo Hansen dispuso la libertad provisoria, aunque con restricciones: Endrizzi deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

Embed Emiliano Endrizzi, jugador del Lobo Jujeño activo el Protocolo de Amenaza de Bomba en el aeropuerto y se demoraron todos los vuelos. Además, está detenido.



2 Amenazas de bombas en cuestión de 4 días. pic.twitter.com/WoBs67puzl — Pablo Algañaraz (@soypablitoaz) April 11, 2026 Futuro incierto en el club Mientras avanza la causa, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza la posibilidad de rescindir su contrato, lo que agrega incertidumbre sobre su continuidad profesional.

El fiscal había solicitado la prisión preventiva al considerar la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, aunque finalmente la Justicia optó por mantenerlo en libertad bajo condiciones.