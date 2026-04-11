11 de abril de 2026 - 16:26

Escándalo en un avión: futbolista de Gimnasia de Jujuy fue detenido tras gritar "bomba" antes del despegue

El defensor Emiliano Endrizzi provocó el caos en el aeropuerto al activar los protocolos de seguridad en un vuelo hacia Buenos Aires.

El futbolista de Gimnasia de Jujuy fue detenido tras una supuesta amenaza de bomba en un avión

El futbolista de Gimnasia de Jujuy fue detenido tras una supuesta amenaza de bomba en un avión

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un insólito y grave episodio tuvo lugar este sábado en el Aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando Emiliano Endrizzi, futbolista de 32 años perteneciente al club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, gritó la palabra “bomba” minutos antes de que su vuelo iniciara el carreteo hacia Buenos Aires.

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El deportista integraba la delegación del "Lobo" jujeño que se disponía a viajar para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena fecha de la Primera Nacional.

El grito de Endrizzi activó de inmediato los protocolos de prevención y seguridad aeroportuaria, lo que derivó en escenas de tensión registradas por pasajeros y difundidas en redes sociales.

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En las imágenes se observa cómo el personal de seguridad procedió a esposar al jugador y bajarlo de la aeronave ante la mirada atónita de sus compañeros y el resto de los viajeros.

Como consecuencia del protocolo, el vuelo que tenía previsto despegar a las 9 de la mañana, debió ser evacuado por completo. Los pasajeros permanecieron en tierra durante horas mientras bomberos y policías realizaban las pericias correspondientes para descartar la presencia de explosivos, lo cual fue finalmente confirmado tras la inspección.

Cerca de las 15:30 horas, la situación de descalabro persistía en la terminal, afectando seriamente el cronograma de viaje del plantel profesional.

Desde el club Gimnasia de Jujuy emitieron un comunicado oficial informando que el caso está bajo la órbita de la justicia federal. Por su parte, Endrizzi debió prestar declaración ante las autoridades y se enfrenta a una posible sanción judicial severa bajo la carátula de “intimidación pública”.

Este incidente se produce en un clima de especial sensibilidad en la provincia, dado que apenas el jueves pasado se había vivido una situación similar de tensión en el mismo aeropuerto tras una amenaza de bomba en un vuelo de Flybondi, que también obligó a la evacuación de 180 pasajeros.

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