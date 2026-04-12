Gimnasia de Jujuy evalúa despedir al jugador que bromeó sobre una bomba en el avión

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , Walter Morales, aseguró que van a rescindirle el contrato al futbolista Emiliano Endrizzi tras el incidente en el avión y que el club no se hace cargo de la broma que decidió llevar a cabo en la previa de un viaje hacia Buenos Aires .

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“Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, expresó el mandatario en una conferencia.

Morales tomó distancia de lo ocurrido y apuntó a la responsabilidad individual del defensor. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto . Sí el jugador”, afirmó.

Al ser consultado sobre una posible desvinculación, Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando ”. El dirigente remarcó además la gravedad del hecho en el contexto actual: “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”.

En esa línea, Morales subrayó que la prioridad es preservar la imagen institucional: “ Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia , porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución”.

El presidente también insistió en que el futbolista actuó mientras cumplía funciones: “Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución muy importante”.

Así fue el incidente en el avión, desatado por Endrizzi:

Embed Emiliano Endrizzi, jugador del Lobo Jujeño activo el Protocolo de Amenaza de Bomba en el aeropuerto y se demoraron todos los vuelos. Además, está detenido.



2 Amenazas de bombas en cuestión de 4 días. pic.twitter.com/WoBs67puzl — Pablo Algañaraz (@soypablitoaz) April 11, 2026

El episodio ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el plantel se disponía a viajar a Buenos Aires en un vuelo de Flybondi para disputar su partido ante Agropecuario. En pleno embarque, la advertencia de Endrizzi generó pánico, derivó en la intervención de las autoridades y terminó con el jugador reducido y retirado esposado. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Horas después, la comisión directiva del club difundió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse los hechos, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” de la institución. Además, informaron que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.