Futbolistas entre algodones y un villano conocido: así es la lista de Países Bajos para el Mundial 2026

Ronald Koeman anunció este miércoles la lista definitiva de 26 futbolistas de Países Bajos para disputar el Mundial 2026 . La nómina confirmó la presencia de referentes como Virgil van Dijk y Frenkie de Jong , pero generó impacto por la exclusión de Kees Smit y la inclusión de jugadores que arrastraron inactividad.

Para definir el plantel, el seleccionador neerlandés demoró la publicación oficial dos días más de lo previsto originalmente. Esta espera tuvo como objetivo principal evaluar la evolución física de Memphis Depay y Jurriën Timber , dos futbolistas considerados esenciales que llegaron al corte final con una prolongada inactividad competitiva.

Depay , actualmente en el Corinthians de Brasil , sumó apenas unos minutos previos tras una dolencia muscular, mientras que Timber no disputó partidos oficiales con el Arsenal desde mediados de marzo.

La nómina incluyó a Justin Kluivert , delantero del Bournemouth , quien logró recuperarse a tiempo de una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas entre enero y mayo de este año. Su presencia evocó el recuerdo de su padre, Patrick Kluivert , figura histórica del seleccionado en el Mundial de 1998 .

También se destacó el regreso de Marten de Roon tras dos años de ausencia y el debut absoluto de Crysencio Summerville, atacante del West Ham United.

image Marten de Roon.

El descarte de Kees Smit y la apuesta por la vieja guardia en la Oranje

La decisión más comentada en el entorno de la Oranje fue la exclusión de Kees Smit, la joven promesa del AZ Alkmaar que se encontraba en el radar de clubes como el Real Madrid. A pesar de su rendimiento destacado en la Eredivisie, Koeman optó por no iniciar el relevo generacional en esta posición y priorizó la continuidad del bloque que venía trabajando en el proceso previo. Junto a Smit, quedaron fuera de la convocatoria figuras consolidadas como Jeremie Frimpong y el defensor Stefan de Vrij.

El cuerpo técnico ratificó a Virgil van Dijk como el capitán y abanderado del equipo en lo que se perfiló como su último torneo mundialista. Junto al defensor del Liverpool, otros veteranos como Marten de Roon y el propio Memphis Depay encabezaron la delegación que buscará superar la fase inicial en el Grupo F. El entrenador confió en que jugadores como Bart Verbruggen y Micky van de Ven tomen el protagonismo necesario para escoltar a los líderes del vestuario en esta cita.

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Amistosos y calendario de debut en el Mundial 2026

La delegación de Países Bajos programó dos encuentros amistosos de preparación en suelo europeo antes de partir hacia Norteamérica. El primero de ellos se fijó para el 3 de junio ante Argelia, seguido por un enfrentamiento contra Uzbekistán el 8 de junio.

Estos compromisos sirvieron para ajustar los detalles tácticos antes del debut oficial contra Japón, previsto para el 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. Posteriormente, el equipo se medirá ante Suecia en Houston y cerrará la zona ante Túnez en Kansas.

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Los 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026

ARQUEROS:

Mark Fleken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

DEFENSORES:

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

MEDIOCAMPISTAS:

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Marten de Roon (Atalanta)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olympique de Marsella)

Mats Wieffer (Brighton)

DELANTEROS: