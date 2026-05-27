Quién es el defensor de 18 años de Boca que será la única alternativa zurda ante la Universidad Católica

Claudio Úbeda convocó de urgencia al defensor Matías Satas para integrar el plantel profesional de Boca Juniors este jueves. El juvenil de 18 años ocupó el lugar dejado por Ayrton Costa, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas para el cierre clave de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

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Satas nació en Morón e inició su formación deportiva en el Club 77 de Castelar. En 2017 se incorporó a las divisiones inferiores de Boca Juniors y el año pasado firmó su primer contrato profesional. Este vínculo lo posicionó como el primer futbolista de la categoría 2008 en sellar un acuerdo dentro de la institución.

El defensor consolidó su rendimiento en la Reserva dirigida por Mariano Herrón durante la presente temporada. Disputó doce de los quince encuentros posibles como titular y marcó un gol en el enfrentamiento contra Central Córdoba. Aunque realizó gran parte de su etapa formativa como marcador central, el cuerpo técnico lo probó recientemente en la posición de lateral izquierdo.

El diario británico The Guardian incluyó al zaguero en su prestigiosa lista anual denominada “Next Generation”. El medio internacional lo situó entre los 60 futbolistas más prometedores de su categoría a nivel mundial. Este reconocimiento coincidió con su participación en el Mundial Sub 17 celebrado en noviembre pasado.

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Durante el certamen ecuménico, el director técnico Diego Placente le otorgó la cinta de capitán del equipo nacional. Satas completó la totalidad de los minutos en los tres partidos que disputó la Selección argentina en dicho torneo. Su desempeño como líder defensivo y su madurez técnica llamaron la atención de los observadores del primer equipo de Boca.

La citación de Úbeda ocurrió este miércoles ante la imposibilidad de contar con Ayrton Costa. El defensor titular acumuló tarjetas amarillas y quedó inhabilitado para el partido definitorio de este jueves a las 21:30 en La Bombonera. Boca se encuentra en la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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A pesar de la convocatoria, la titularidad en la zaga central zurda quedó reservada para Marco Pellegrino. Satas integrará el banco de suplentes como la única alternativa natural en ese perfil defensivo. El juvenil esperará su oportunidad para debutar profesionalmente en una noche donde el equipo local se juega su continuidad en el torneo continental.