Del homenaje por parte de River a la indignación de los hinchas contra el Pity Martínez

Luego de la goleada de Tigre a River, los festejos en el vestuario se viralizaron y el baile del Pity enfureció a los hinchas del "Millonario".

El Pity en medio de las críticas por parte de los hinchas de River.

La goleada de Tigre 4-1 sobre River en el Estadio Más Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, dejó huellas profundas no solo por el resultado, sino también por un hecho que trascendió lo futbolístico: un video viral del mediocampista Pity Martínez celebrando efusivamente con sus compañeros en el vestuario de su actual club, el Matador de Victoria.

Las imágenes, que muestran a Martínez encabezando un “trencito” con música a todo volumen y festejando con euforia la tercera victoria de Tigre en el certamen, rápidamente encendieron la bronca de miles de hinchas riverplatenses en redes sociales, que interpretaron el gesto como una falta de respeto tras la dura derrota que sufrió su equipo.

Embed Le hicieron un homenaje en la previa y festeja en el vestuario como si fuera hincha de Tigre.

El Pity Martínez está loco de verdad .

pic.twitter.com/hsQgQo87Lf — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) February 8, 2026 Muchos hinchas de River lo criticaron pero otros también lo defiendieron El disgusto se intensificó porque el exjugador, recordado por momentos gloriosos con la camiseta de River, fue ovacionado y homenajeado por la dirigencia y la hinchada antes del partido, lo que hizo aún más chocante la secuencia de celebración vistiendo los colores del rival.

Lejos de suavizar la polémica, Martínez también compartió en su cuenta de Instagram una historia con una imagen del plantel del Matador celebrando el triunfo y el mensaje “Vamos Matador, a seguir por más!!!”, lo que alimentó aún más el debate entre quienes criticaron su actitud y quienes defendieron que se mostró comprometido con su actual club.

Embed El mensaje del Pity Martínez en sus redes sociales tras la histórica goleada de Tigre sobre River en El Monumental...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GTl9uTA2Pn — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026 La situación volvió a exponer el delicado vínculo que suele generarse cuando un futbolista identificado con un club enfrenta a su pasado reciente. Mientras una parte de los hinchas de River expresó su decepción por la actitud del Pity, otros recordaron que hoy defiende los colores de Tigre y celebró un triunfo clave para su equipo, en un contexto donde la profesionalidad también juega su rol.