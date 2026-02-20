Hizo inferiores en River pero su consagración llegó en Lanús, el gran presente de Rodrigo Castillo

El delantero hizo inferiores en el Millonario, pero no quedó, con el tiempo llegó a Lanús, donde ayer festejó doblemente el título frente a Flamengo.

Rodrigo Castillo es la gran figura futbolística argentina de la semana. El jugador actualmente es el gran delantero de Lanús y tuvo un paso por River Plate. En el medio de esos dos equipos, el atacante oriundo de Venado Tuerto pasó por varios clubes hasta debutar; hoy, grandes equipos se fijan en él tras haberle dado la Recopa Sudamericana a Lanús.

Sin lugar en la Reserva del Millonario ni en Primera, por la competencia con nombres como Ignacio Scocco, Lucas Pratto, Rafael Borré y Julián Álvarez, el delantero se marchó libre y nunca pudo volver a tener continuidad hasta su desembarco en el Granate. Sin embargo, debutó en Primera con Gimnasia y Esgrima La Plata y, con esfuerzo, llegó a sus impresionantes marcas.

image Rodrigo Castillo debutó profesionalmente en Gimnasia y Esgrima de la Plata. Gentileza El buen presente de Castillo en Lanús Cuando se fue de River Plate, donde su llegada se dio gracias al padre de Nacho Scocco, el jugador desembarcó en la Reserva de Unión de Santa Fe y, terminado ese préstamo en 2021, pasó a las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, que lo compró de manera permanente en 2022. En esa misma temporada se fue cedido a Deportivo Madryn, donde disputó casi todos los partidos con el equipo del sur. Recién en 2023 debutó profesionalmente, a los 23 años, luego de varios préstamos.

Rodrigo Castillo llegó a Lanús en julio de 2025 y rápidamente se convirtió en la referencia ofensiva del equipo: acumula 29 partidos, 13 goles y 6 asistencias, números que reflejan su impacto inmediato. El delantero, además, quedó marcado en la historia reciente al convertir el gol que le dio el título al Granate frente a Flamengo en la Recopa Sudamericana, consolidándose como la gran figura del ciclo, además de ganar la Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024668026189078795&partner=&hide_thread=false Es arte al lienzo los goles de un 9 de cabeza, no quedan jugadores como Rodrigo Castillo. Crack. pic.twitter.com/tNaRwtRn9Q — Matias Coffe (@MatiasCaffe) February 20, 2026 La joya de Lanús que es buscada por todos lados Además de Fluminense, clásico rival de Flamengo, Boca Juniors tanteó las condiciones del delantero en el mercado pasado, pero las pretensiones eran muy altas. Según Transfermarkt, el delantero vale 4 millones de euros, aunque la cláusula es de 10 millones y Lanús no pretende recaudar menos de 8 o 9 millones en esa misma moneda, por lo que el jugador de 26 años podría emigrar si un club apuesta ese dinero por él.