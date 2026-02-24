24 de febrero de 2026 - 13:31

El sucesor de Gallardo en River tiene dos plazos para reforzarse: hasta cuando puede incorporar jugadores

La AFA habilita refuerzos de emergencia por lesión grave. River tiene 10 días hábiles desde el 12 de febrero, más otro cupo por la salida de Galarza.

Stefano Di Carlo, presidente de River.

Stefano Di Carlo, presidente de River.

Foto:

Por Francisco Moreno

Marcelo Gallardo anunció que el partido del jueves ante Banfield será el último de su segunda etapa en River. La dirigencia ya evaluaba ese escenario y activó la búsqueda de sucesor. Mientras tanto, el club tiene dos ventanas concretas para incorporar jugadores, pese a que el libro de pases en Argentina está cerrado.

Leé además

Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Por Gonzalo Tapia
Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo.

Del regreso soñado al derrumbe: así fue el segundo paso de Gallardo por River

Por Sergio Faria

El contexto es inusual: dos situaciones distintas e independientes generaron dos cupos de refuerzo disponibles al mismo tiempo. Algo que no ocurre seguido y que el nuevo entrenador, quien sea, probablemente quiera aprovechar.

image
Marcelo Gallardo sufre la grave lesión de Juan Portillo.

Marcelo Gallardo sufre la grave lesión de Juan Portillo.

Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River
Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Eduardo Coudet
Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

Por qué River puede fichar con el mercado cerrado

El reglamento de la AFA contempla una excepción cuando un jugador sufre una lesión grave: el club afectado puede incorporar un reemplazo aunque el período de pases haya concluido. El plazo es de 10 días hábiles desde la fecha de la lesión.

En este caso, Juan Carlos Portillo se lesionó el 12 de febrero. Eso le da a River tiempo hasta el 2 de marzo para usar ese cupo. Es una ventana acotada, pero real.

El segundo cupo viene por otro camino. Matías Galarza Fonda salió a préstamo a Atlanta United, de la MLS. Esa baja libera un lugar en el plantel que la AFA también habilita para ser cubierto con una incorporación. El plazo en este caso corre hasta el 10 de marzo.

En síntesis, River tiene dos cupos disponibles, con dos fechas límite distintas, y el nuevo DT llegará justo en el medio de ese período.

Coudet, el candidato que depende de un club español

En la reunión de la cúpula dirigencial que siguió al anuncio de Gallardo, Eduardo Coudet apareció como el nombre con más chances de tomar el equipo. El Chacho dirige actualmente al Deportivo Alavés en LaLiga española y tendría que resolver su desvinculación con ese club antes de poder asumir en Núñez.

Coudet tiene experiencia en Argentina, Brasil y España. Dirigió a Rosario Central, Racing, al Internacional de Porto Alegre en dos etapas, al Celta de Vigo y al Atlético Mineiro, entre otros. Su perfil es el de un técnico con rodaje internacional y con conocimiento del fútbol sudamericano, lo que lo convierte en una opción coherente para un club que compite en la Libertadores.

El Alavés, por su parte, no confirmó ni desmintió públicamente ninguna negociación. Esa posición del club español es clave: si pone resistencia o exige una compensación económica, los tiempos se complican.

Qué hereda el próximo entrenador

El plantel que recibirá el sucesor de Gallardo no está en su mejor momento. River perdió ante Vélez en Liniers en la sexta fecha del Apertura, resultado que aceleró la salida del Muñeco. Hay lesionados, hay dudas en el juego y hay dos cupos de refuerzo que vencen en días.

El que llegue no tendrá tiempo de adaptación larga y deberá decidir rápido si usa esas ventanas de mercado, a quién incorpora y con qué sistema intenta ordenar un equipo que lleva semanas sin convencer. La urgencia no es solo futbolística, sino de gestión, ya que los plazos del mercado no esperan al nuevo DT.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

Chacho Coudet pica en punta para reemplazar a Marcelo Gallardo en River

Por Sergio Faria
Fùtbol. River sumó su tercera derrota consecutiva y la crisis en el Millo creció y ahora el Muñeco pegó el portazo

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

Por Sergio Faria
El paraguayo Matias Galarza, se irá de River en apenas 6 meses desde su llegada.

Le costó una Fortuna a River y se va sin pena ni gloria en menos de un año

Por Redacción Deportes
El delantero le dió el título a Lanús.

Hizo inferiores en River pero su consagración llegó en Lanús, el gran presente de Rodrigo Castillo

Por Redacción Deportes