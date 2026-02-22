22 de febrero de 2026 - 23:18

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

El Muñeco Gallardo tiene 48 horas para definir si sigue al frente del equipo tras un arranque turbulento en el torneo local. El entrenador Millonario suspendió la conferencia de prensa y decidió no hablar en esta ocasión.

River sumó su tercera derrota consecutiva y la crisis en el Millo creció, el Muñeco no habló en conferencia de prensa y podría alejarse del equipo. 

River atraviesa un momento crítico: 10 derrotas en los últimos 15 partidos, fuera de los puestos de clasificación y sin títulos en el último año y medio. Los resultados, sumados a una evidente falta de reacción dentro y fuera de la cancha, ponen a Marcelo Gallardo ante su decisión más difícil desde que regresó al club en 2024.

Decidió no hablar tras la derrota

Tras la derrota ante Vélez, el entrenador sorprendió al suspender la conferencia de prensa. Desde el club aseguran que se tomará 48 horas para evaluar su futuro y decidir si continúa al frente del equipo. Más allá de los intentos por mantener un mensaje optimista, el semblante de Gallardo reflejó preocupación y agotamiento.

Sin lugar a dudas que es la peor crisis de Napoleón al frente del conjunto Millonario.

No encuentra la fórmula

El cuerpo técnico aún no encuentra la fórmula para revertir la situación: se probaron distintos esquemas, mezclas de jugadores jóvenes e históricos, pero nada logra consolidar un equipo competitivo. Para gran parte de los hinchas, las certezas se han desvanecido.

Posible reunión con Di Carlo

Mientras tanto, el plantel se presentará este lunes en River Camp para entrenar con Gallardo a la cabeza. Aunque nadie puede garantizar que seguirá siendo el director técnico, su decisión será personal y luego comunicada, probablemente en una reunión con el presidente Stefano Di Carlo, con quien mantiene una relación cercana y de confianza.

La expresión del rostro del Marcelo Gallardo tras la derrota frente a Vélez lo decía todo. Daría un paso al costado.

