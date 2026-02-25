25 de febrero de 2026 - 20:31

Hernán Crespo le cerró la puerta al interés de River: "Estoy enfocado en el Brasileirão"

El DT del San Pablo reconoció estar en carpeta para suceder a Marcelo Gallardo, pero negó que vaya a aceptar cualquier oferta.

Hernán Crespo no llegará a River Plate

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La lista de posibles reemplazantes de Marcelo Gallardo que tiene River Plate ya comenzó a sufrir bajas. Este miércoles, en la previa del duelo de San Pablo por el Brasileirao, su DT Hernán Crespo reconoció el interés del Millonario, pero aseguró que no aceptará ninguna oferta.

Las tajantes declaraciones ya causan revuelo en los pasillos del Más Monumental, teniendo en cuenta que se trata de uno de los nombres más fuertes que sonaban para tomar las riendas de un alicaído plantel. Su negativa a asumir el cargo allana el camino para la confirmación de Eduardo Coudet, que parece estar más cerca que nunca de concretarse.

Hernán Crespo le dice que no a River:

El exjugador, surgido de la cantera de River, se refirió positivamente a su pasado en la institución, al que comparó con su actual club. “Todo el mundo sabe de mi historia con River Plate. Para mí es un gigante del fútbol mundial, como San Pablo", comenzó contando.

Respecto a la aparición como uno de los nombres elegidos por la directiva Millonaria, Crespo aseguró estar agradecido. Sin embargo, no dio lugar a especulaciones y fue contundente respecto a lo que hará con eso. "El interés es un elogio a mi trabajo, asique lo tomaré con calma, concentrado en el trabajo. Estoy aquí, es un placer estar y trabajar aquí. Punto".

Finalmente, el actual DT del San Pablo reiteró que no se irá de Brasil debido a que está enfocado en los torneos que tiene que disputar la institución paulista. "Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão, que construimos con mucho sacrificio. ¿Por qué no aprovechar de vivir esta experiencia?", enfatizó.

