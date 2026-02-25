Real Madrid eliminó a Benfica con el aporte goleador de Vinicius Jr

Después de una semana donde se habló muchísimo acerca de lo que sería el partido debido a la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, finalmente el Real Madrid impuso su jerarquía para superar a Benfica por 2 a 1, siguiendo en carrera en la UEFA Champions League.
El partido no fue para nada sencillo, debido a que la visita no salió a especular e intentó robarle el protagonismo al dueño de casa. Presionó alto, fue directo con el balón en su poder, y generó las primeras aproximaciones. Por este motivo, no resultó extraño que se pusiera en ventaja sobre 14', con la recuperación de Richard Ríos, el centro de Pavlidis y el gol de Rafa Silva ante la buena respuesta de Courtois.
Benfica rompió el cero en el Bernabeu:
Ese golpe sirvió para que el Real Madrid despierte. Apenas un minuto más tarde, Tchouaméni recuperó y fue a buscarla a la puerta del área, donde recibió el pase atrás de Federico Valverde y estampó el 1 a 1 para calmar las aguas. Este tanto fue un antes y un después en el trámite, ya que provocó que la iniciativa cambie de manos.
Los de Arbeloa tomaron la posta del encuentro, haciendo pasar los minutos sin demasiado peligro en su propio arco. Cuando Benfica esbozó la épica, no pudo entre la bien parada línea defensiva y el siempre seguro Courtois. Sin embargo, eso no impidió que Rafa Silva y Pavlidis no pudieran en dos chances claras para convertir.
Tchouaméni puso el 1 a 1 para el Real Madrid:
Cerca del final del encuentro, cuando el club portugués iba a buscarlo con alma y vida dejando espacios en el fondo, Valverde le metió una buena pelota a Vinicius Jr, y el brasileño no falló ante el achique de Trubin. Así, sentenció la historia y evitó lo que se encaminaba a ser un final apasionante para propios y extraños.
En una serie donde se habló más de lo que se jugó, y en la que Vinicius Jr fue el gran protagonista por sus denuncias y lo que ello trajo aparejado, Real Madrid hizo pesar su historia y jerarquía para abrochar el pase a octavos de final de la máxima competencia de clubes de Europa.
Vinicius Jr sentenció la serie:
Formaciones de Real Madrid - Benfica:
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vinicius Júnior, Gonzalo García. DT: Alvaro Arbeloa.
Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Rios, Leandro Barreiro; Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
Datos del partido:
Estadio: Santiago Bernabéu
Árbitro: Slavko Vincic
Goles: PT: 14' Rafa Silva (B), 16' Aurélien Tchouaméni (RM). ST: 35' Vinicius Jr.
Minuto a minuto y estadísticas: