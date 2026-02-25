Real Madrid eliminó a Benfica con el aporte goleador de Vinicius Jr

El brasileño marcó el gol que sentenció la serie entre la Casa Blanca y las Águilas, por la UEFA Champions League.

El partido no fue para nada sencillo, debido a que la visita no salió a especular e intentó robarle el protagonismo al dueño de casa. Presionó alto, fue directo con el balón en su poder, y generó las primeras aproximaciones. Por este motivo, no resultó extraño que se pusiera en ventaja sobre 14', con la recuperación de Richard Ríos, el centro de Pavlidis y el gol de Rafa Silva ante la buena respuesta de Courtois.

Benfica rompió el cero en el Bernabeu: Embed ¡BENFICA LO ARRANCA GANANDO EN EL BERNABÉU! Una gran jugada que inició Richard Ríos y Rafa Silva que anota contra Real Madrid para empatar la serie.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/js0uZLl5As — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 Ese golpe sirvió para que el Real Madrid despierte. Apenas un minuto más tarde, Tchouaméni recuperó y fue a buscarla a la puerta del área, donde recibió el pase atrás de Federico Valverde y estampó el 1 a 1 para calmar las aguas. Este tanto fue un antes y un después en el trámite, ya que provocó que la iniciativa cambie de manos.

Los de Arbeloa tomaron la posta del encuentro, haciendo pasar los minutos sin demasiado peligro en su propio arco. Cuando Benfica esbozó la épica, no pudo entre la bien parada línea defensiva y el siempre seguro Courtois. Sin embargo, eso no impidió que Rafa Silva y Pavlidis no pudieran en dos chances claras para convertir.

Tchouaméni puso el 1 a 1 para el Real Madrid: Embed CALMA: ¡REAL MADRID OTRA VEZ ARRIBA EN LA SERIE! GOLAZO de Tchouaméni, para el 1-1 (2-1) contra Benfica.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Gvp62dcOJY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 Cerca del final del encuentro, cuando el club portugués iba a buscarlo con alma y vida dejando espacios en el fondo, Valverde le metió una buena pelota a Vinicius Jr, y el brasileño no falló ante el achique de Trubin. Así, sentenció la historia y evitó lo que se encaminaba a ser un final apasionante para propios y extraños.