Fuerte agresión a Catriel Soto: el ciclista olímpico fue atacado mientras entrenaba en Entre Ríos

Catriel Soto , ciclista olímpico argentino, fue víctima de una violenta agresión mientras realizaba uno de sus entrenamientos habituales sobre la ruta 135, a la altura del kilómetro 11, en la provincia de Entre Ríos . El episodio ocurrió el viernes por la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en un autoservicio de la zona.

Hernán Crespo le cerró la puerta al interés de River: "Estoy enfocado en el Brasileirão"

La inmensa deuda que le queda a Italia tras los Juegos Olímpicos de Cortina-Milán.

Las imágenes, que luego fueron difundidas a través de Instagram, muestran el momento en que un hombre desciende de un camión y se abalanza contra el deportista , propinándole golpes mientras intentaba bajarse de la bicicleta. En la secuencia también se observa la intervención de una mujer que acompañaba al conductor.

Días después del hecho, Soto brindó detalles sobre lo ocurrido en diálogo con el portal El Entre Ríos. Según relató, todo comenzó cuando un camión frenó detrás suyo mientras entrenaba sobre la ruta .

“Mientras llevaba adelante uno de mis entrenamientos sobre la ruta, escuché a un camión que frenó detrás de mí. Se ve que no le estaba dando lugar para pasar. No tocó bocina, pero yo me di cuenta y salté a la banquina . Cuando se dispusieron a rebasarme, se acercó demasiado a la línea blanca. De haber estado ahí, me pasaba por encima”, explicó.

Tras ese momento, el ciclista aseguró que el vehículo continuó su marcha e ingresó a un autoservicio cercano. Soto decidió acercarse para consultar quién conducía el camión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TN - Todo Noticias (@todonoticias)

“Les hice señas pero siguieron con la marcha. Instantes más tarde veo que entran a un autoservicio, por lo que me acerqué hasta donde estaban. Le pregunté a la mujer que estaba de acompañante quién manejaba y me dijo que ella. Entonces le pregunté si se habían dado cuenta de que casi me pasan por encima", contó.

De acuerdo con su testimonio, luego de comenzar a filmar el camión con su celular, el hombre descendió del vehículo y lo agredió físicamente. “Después de que hiciera eso, se ve que la mujer llamó al hombre que estaba adentro, vino de atrás y me empezó a pegar. Ella se bajó y también me pegó”, afirmó.

Intervención y denuncia

El episodio fue advertido por personal del comercio. “Vino la dueña del lugar, le preguntó al camionero de dónde venía y le dijo que no quería su mercadería. Llamó a la empresa y les contó lo que había pasado. Yo llamé a la Policía para que vengan a tomarles los datos”, relató el deportista.

Soto confirmó además que radicó la denuncia correspondiente y que puso en conocimiento a la empresa Semillas y Cereales, para la cual trabajaban las personas involucradas. “Ya radiqué la denuncia y también puse en conocimiento a la empresa Semillas y Cereales -la firma para la que trabajaban los individuos que lo agredieron-. Solo espero que la compañía tome las medidas que tocan”.

Catriel Soto compartió la grabación de la ataque Catriel Soto compartió la grabación de la ataque en una historia de Instagram.

Al cerrar su testimonio, el ciclista reflexionó: “En 30 años como ciclista tuve situaciones similares, pero nunca una agresión. La gente no entiende que la bicicleta es un medio de transporte. Es un vehículo y nos tienen que respetar”.

Trayectoria olímpica

Nacido el 26 de abril de 1987 en Colón, Entre Ríos, Soto es uno de los máximos referentes argentinos del mountain bike en la modalidad cross-country olímpico (XCO). Representó al país en los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, consolidándose como uno de los ciclistas nacionales con mayor presencia en citas olímpicas en los últimos años.

Catriel Soto, uno de los máximos exponentes del ciclismo de montaña argentino Catriel Soto, uno de los máximos exponentes del ciclismo de montaña argentino.

Especialista en circuitos técnicos de alta exigencia, desarrolló gran parte de su carrera en Europa, donde integró equipos profesionales y compitió en pruebas del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI), además de obtener múltiples títulos nacionales y medallas en campeonatos panamericanos.