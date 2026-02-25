25 de febrero de 2026 - 18:49

AFA contraataca con cambio de dirección de la sede y amenaza de extensión del paro

El ente rector del fútbol argentino respondió a la investigación de ARCA con dos medidas fuertes, una de ellas que podría traer polémica.

Claudio Chiqui Tapia sigue sumando capítulos en el conflicto AFA - Gobierno

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En medio de las investigaciones que lleva adelante el Gobierno a través de Arca sobre la AFA, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cambio de domicilio del ente rector, que pasará a tener sede formal en territorio bonaerense.

AFA cambiará su domicilio legal:

AFA
Desde AFA se anunció que habrá alargue en partidos decisivos y los clubes tendrán dos semanas más para incorporar refuerzos.

La validación provincial implica que la AFA podrá avanzar con el traslado de su domicilio legal, una medida que había generado controversias y cruces políticos en las últimas semanas. Con esta resolución, la asociación que preside Claudio Chiqui Tapia busca consolidar su encuadre bajo la jurisdicción bonaerense, lo que podría impactar en los mecanismos de control y supervisión sobre su funcionamiento.

Cristian Malaspina quiere extender el paro a tres fechas:

image

El secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cristian Malaspina, empezó a tantear a los dirigentes para ampliar el paro del fútbol argentino a dos fechas más, según contó el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

A propósito de este tema, Viale aseguró en su programa de radio Pan y Circo: "Malaspina comenzó hoy a tantear a los dirigentes para ampliar el paro dos fechas más. La idea que tienen es para la fecha 9, la 10 y también la 11".

Y agregó que en off, un dirigente le confesó los pasos a seguir. "Va a depender de lo que haga el juez. Si procesan a Claudio (Tapia), Pablo (Toviggino) y Cristian (Malaspina), vamos a parar fuerte", indicó.

