AFA contraataca con cambio de dirección de la sede y amenaza de extensión del paro

El ente rector del fútbol argentino respondió a la investigación de ARCA con dos medidas fuertes, una de ellas que podría traer polémica.

En medio de las investigaciones que lleva adelante el Gobierno a través de Arca sobre la AFA, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cambio de domicilio del ente rector, que pasará a tener sede formal en territorio bonaerense.

La decisión se da en un contexto de fuerte tensión institucional con el Gobierno nacional y con organismos de fiscalización, que venían cuestionando distintos movimientos administrativos de la entidad.

AFA cambiará su domicilio legal: AFA Desde AFA se anunció que habrá alargue en partidos decisivos y los clubes tendrán dos semanas más para incorporar refuerzos. Gentileza La validación provincial implica que la AFA podrá avanzar con el traslado de su domicilio legal, una medida que había generado controversias y cruces políticos en las últimas semanas. Con esta resolución, la asociación que preside Claudio Chiqui Tapia busca consolidar su encuadre bajo la jurisdicción bonaerense, lo que podría impactar en los mecanismos de control y supervisión sobre su funcionamiento.

El tema seguirá en el centro de la agenda del fútbol argentino, ya que el cambio de domicilio se produce mientras continúan las discusiones institucionales y judiciales en torno a la entidad. En este escenario, la confirmación de la DPPJ suma un nuevo capítulo a la disputa entre la conducción de la AFA y sectores del Gobierno nacional.

Cristian Malaspina quiere extender el paro a tres fechas: image El secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cristian Malaspina, empezó a tantear a los dirigentes para ampliar el paro del fútbol argentino a dos fechas más, según contó el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia.