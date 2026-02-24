Los hinchas de Gimnasia volvieron a copar el estadio Víctor Legrotaglie

Los hinchas mensanas volvieron a poblar el estadio de calle Lencinas y empujaron al equipo de Broggi durante todo el encuentro, pese a que llegaba golpeado tras dos derrotas consecutivas. Nada importó. Desde muy temprano, los simpatizantes blanquinegros comenzaron a colmar las tribunas para acompañar a un equipo que regresó al fútbol grande de AFA después de cuatro décadas.
El momento cúlmine llegó apenas a los cinco minutos. El golazo de Mortadela Rodríguez hizo estallar el Legrotaglie: una media vuelta impecable que dejó sin reacción a Rodrigo Rey. Un tanto de esos que quedan grabados en la memoria colectiva y que, sin dudas, será candidato firme al gol de la fecha.
Fue una noche cargada de emoción, orgullo y pertenencia. Una de esas que quedará en la historia grande del barrio y del club.