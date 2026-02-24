Los hinchas de Gimnasia volvieron a copar el estadio Víctor Legrotaglie

Una verdadera fiesta se vivió en el Parque, donde el Lobo disputó por primera vez en su historia un duelo de Primera División frente al Rojo. Mirá las fotos de una noche memorable.

El Legrotaglie se vistió nuevamente de blanco y negro de punta a punta. Los hinchas del Lobo volvieron a colmarlo.

Los hinchas mensanas volvieron a poblar el estadio de calle Lencinas y empujaron al equipo de Broggi durante todo el encuentro, pese a que llegaba golpeado tras dos derrotas consecutivas. Nada importó. Desde muy temprano, los simpatizantes blanquinegros comenzaron a colmar las tribunas para acompañar a un equipo que regresó al fútbol grande de AFA después de cuatro décadas.

image Gimnasia y Esgrima vs Independiente Ramiro Gómez image Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda Ramigo Gómez El Golazo de Mortadela Rodríguez El momento cúlmine llegó apenas a los cinco minutos. El golazo de Mortadela Rodríguez hizo estallar el Legrotaglie: una media vuelta impecable que dejó sin reacción a Rodrigo Rey. Un tanto de esos que quedan grabados en la memoria colectiva y que, sin dudas, será candidato firme al gol de la fecha.

Fue una noche cargada de emoción, orgullo y pertenencia. Una de esas que quedará en la historia grande del barrio y del club.