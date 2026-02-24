24 de febrero de 2026 - 23:51

Los hinchas de Gimnasia volvieron a copar el estadio Víctor Legrotaglie

Una verdadera fiesta se vivió en el Parque, donde el Lobo disputó por primera vez en su historia un duelo de Primera División frente al Rojo. Mirá las fotos de una noche memorable.

El Legrotaglie se vistió nuevamente de blanco y negro de punta a punta. Los hinchas del Lobo volvieron a colmarlo.&nbsp;

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Los hinchas mensanas volvieron a poblar el estadio de calle Lencinas y empujaron al equipo de Broggi durante todo el encuentro, pese a que llegaba golpeado tras dos derrotas consecutivas. Nada importó. Desde muy temprano, los simpatizantes blanquinegros comenzaron a colmar las tribunas para acompañar a un equipo que regresó al fútbol grande de AFA después de cuatro décadas.

