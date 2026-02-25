La inmensa deuda que le queda a Italia tras los Juegos Olímpicos de Cortina-Milán.

Tras una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, la infraestructura le pesará económicamente al país europeo, que además se excedió en premios.

El cierre de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 dejó una huella imborrable en el deporte italiano, aunque también una cuenta pendiente millonaria. Tras un desempeño histórico de su delegación, las autoridades locales deben gestionar ahora el pago de incentivos, una cifra récord que premia el esfuerzo y los podios obtenidos en casa.

Esta situación financiera no nace de una mala administración de las obras, sino del rotundo éxito de sus atletas. El Estado y el organismo olímpico nacional enfrentan una factura de 7,2 millones de euros destinada únicamente a las bonificaciones por medallas, manteniendo a Italia como uno de los países que mejor paga el éxito deportivo.

66c496db556b9 A diferencia de potencias como Noruega, que no otorga premios en efectivo, o Estados Unidos, que ofrece montos mucho más modestos, el esquema italiano es sumamente ambicioso. En este ciclo, cada campeón olímpico embolsará 180.000 euros, mientras que los ganadores de plata y bronce recibirán 90.000 y 60.000 euros respectivamente.

Los Juegos Olímpicos de invierno más caros de la historia Los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026 marcaron un quiebre respecto a los presupuestos faraónicos de ediciones pasadas, como los 51.000 millones de dólares invertidos en Sochi 2014. Con una proyección de gasto cercana a los 6.000 millones de dólares, la cita italiana apostó por la reutilización de sedes y una logística distribuida, logrando que la inversión en infraestructura fuera significativamente más austera que los desembolsos récord de Rusia o Pekín.

Sin embargo, el éxito deportivo en casa disparó una factura imprevista en el rubro de incentivos. Mientras los costos de organización se mantuvieron bajo control, el Gobierno y el CONI debieron afrontar un desembolso de 7,2 millones de euros exclusivamente en premios. Esta cifra posiciona a la delegación "azzurra" como una de las más costosas del mundo, ya que Italia combina una de las escalas de premios más altas del circuito con un volumen de medallas muy superior al de otros países con incentivos similares.