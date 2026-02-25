Esta situación financiera no nace de una mala administración de las obras, sino del rotundo éxito de sus atletas. El Estado y el organismo olímpico nacional enfrentan una factura de 7,2 millones de euros destinada únicamente a las bonificaciones por medallas, manteniendo a Italia como uno de los países que mejor paga el éxito deportivo.
A diferencia de potencias como Noruega, que no otorga premios en efectivo, o Estados Unidos, que ofrece montos mucho más modestos, el esquema italiano es sumamente ambicioso. En este ciclo, cada campeón olímpico embolsará 180.000 euros, mientras que los ganadores de plata y bronce recibirán 90.000 y 60.000 euros respectivamente.
Los Juegos Olímpicos de invierno más caros de la historia
Los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026 marcaron un quiebre respecto a los presupuestos faraónicos de ediciones pasadas, como los 51.000 millones de dólares invertidos en Sochi 2014. Con una proyección de gasto cercana a los 6.000 millones de dólares, la cita italiana apostó por la reutilización de sedes y una logística distribuida, logrando que la inversión en infraestructura fuera significativamente más austera que los desembolsos récord de Rusia o Pekín.
Sin embargo, el éxito deportivo en casa disparó una factura imprevista en el rubro de incentivos. Mientras los costos de organización se mantuvieron bajo control, el Gobierno y el CONI debieron afrontar un desembolso de 7,2 millones de euros exclusivamente en premios. Esta cifra posiciona a la delegación "azzurra" como una de las más costosas del mundo, ya que Italia combina una de las escalas de premios más altas del circuito con un volumen de medallas muy superior al de otros países con incentivos similares.
La próxima gran cita del frío: Los Alpes 2030
La designación de los Alpes Franceses para los Juegos de Invierno 2030 consolida el giro del olimpismo hacia una era de austeridad extrema, con un presupuesto proyectado en apenas 2.100 millones de euros. Francia planea cubrir esta inversión apoyándose en un modelo que reutiliza el 95% de las sedes ya existentes, evitando así las deudas astronómicas por infraestructuras innecesarias que marcaron ediciones pasadas.
En Insólitoeste sentido, la organización aprovechará al máximo sus recursos naturales para minimizar el impacto ambiental y económico de la cita. Al integrar las pistas y el relieve propio de sus centros de esquí consolidados, se busca una armonía total con el paisaje alpino, garantizando una competencia sostenible que prioriza la geografía de la región por sobre las grandes construcciones de cemento.