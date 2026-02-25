Independiente Rivadavia defiende la punta ante Racing en el Cilindro: hora, TV, formaciones

El equipo sensación del arranque del año,Independiente Rivadavia, tiene por delante una dura prueba para continuar siendo el único puntero de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, este jueves a las 17:15hs. Dirige Darío Herrera.
La Lepra tuvo un comienzo de temporada inmejorable, lo que le permite mirar a todos desde arriba en su grupo. Su excelente cosecha de puntos se explica debido a su capacidad de reponerse a los golpes recibidos, y al aceitado parado táctico propuesto por el entrenador Alfredo Berti.
Por eso, el DT tirará toda la carne al asador pensando en una victoria que extienda la alegría en el Parque. Mantendrá el esquema de tres defensores más la presencia de Alejo Osella y Juan Manuel Elordi como laterales/volantes, dándole libertades a Matías Fernández para armar juego de mitad de campo hacia adelante.
La Academia, por su parte, tuvo un desastroso arranque en este Torneo Apertura, donde perdió sus primeros tres partidos. Sin embargo, más adelante pudo conseguir cierta regularidad al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield y empatar 0-0 ante Boca en La Bombonera,en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.
La única incógnita que mantiene su director técnico Gustavo Costas pasa por la delantera, ya que está la posibilidad de que Adrián Toto Fernández ingrese por Tomás Conechny.
Posibles formaciones de Racing - Independiente Rivadavia:
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.