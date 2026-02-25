Independiente Rivadavia defiende la punta ante Racing en el Cilindro: hora, TV, formaciones

La Lepra buscará seguir siendo el único lider de la Zona B, cuando visite este jueves por la tarde a la Academia.

El equipo sensación del arranque del año, Independiente Rivadavia, tiene por delante una dura prueba para continuar siendo el único puntero de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, este jueves a las 17:15hs. Dirige Darío Herrera.

La Lepra tuvo un comienzo de temporada inmejorable, lo que le permite mirar a todos desde arriba en su grupo. Su excelente cosecha de puntos se explica debido a su capacidad de reponerse a los golpes recibidos, y al aceitado parado táctico propuesto por el entrenador Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Walter Caballero / Los Andes Tras superar 3 a 2 a Independiente de Avellaneda el último sábado en el Gargantini, con el gol de Alejo Osella y el doblete de Fabrizio Sartori, el Azul sabe que afrontará un complicado desafío ante el otro elenco de dicha ciudad: Racing.

Por eso, el DT tirará toda la carne al asador pensando en una victoria que extienda la alegría en el Parque. Mantendrá el esquema de tres defensores más la presencia de Alejo Osella y Juan Manuel Elordi como laterales/volantes, dándole libertades a Matías Fernández para armar juego de mitad de campo hacia adelante.

La Academia, por su parte, tuvo un desastroso arranque en este Torneo Apertura, donde perdió sus primeros tres partidos. Sin embargo, más adelante pudo conseguir cierta regularidad al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield y empatar 0-0 ante Boca en La Bombonera, en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.