25 de febrero de 2026 - 23:30

Independiente Rivadavia defiende la punta ante Racing en el Cilindro: hora, TV, formaciones

La Lepra buscará seguir siendo el único lider de la Zona B, cuando visite este jueves por la tarde a la Academia.

Independiente Rivadavia es puntero de la Zona B, y visita a Racing Club

Independiente Rivadavia es puntero de la Zona B, y visita a Racing Club

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El equipo sensación del arranque del año, Independiente Rivadavia, tiene por delante una dura prueba para continuar siendo el único puntero de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, este jueves a las 17:15hs. Dirige Darío Herrera.

Leé además

Cinzia Francischiello y Dylan Gissi.

Su hermano jugó en Independiente Rivadavia, recibió incentivos en el ascenso y su novia entró a Gran Hermano

Por Francisco Moreno
Independiente Rivadavia - River Plate

Salieron a la venta las entradas neutrales para Independiente Rivadavia vs River Plate

Por Redacción Deportes

La Lepra tuvo un comienzo de temporada inmejorable, lo que le permite mirar a todos desde arriba en su grupo. Su excelente cosecha de puntos se explica debido a su capacidad de reponerse a los golpes recibidos, y al aceitado parado táctico propuesto por el entrenador Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Tras superar 3 a 2 a Independiente de Avellaneda el último sábado en el Gargantini, con el gol de Alejo Osella y el doblete de Fabrizio Sartori, el Azul sabe que afrontará un complicado desafío ante el otro elenco de dicha ciudad: Racing.

Por eso, el DT tirará toda la carne al asador pensando en una victoria que extienda la alegría en el Parque. Mantendrá el esquema de tres defensores más la presencia de Alejo Osella y Juan Manuel Elordi como laterales/volantes, dándole libertades a Matías Fernández para armar juego de mitad de campo hacia adelante.

La Academia, por su parte, tuvo un desastroso arranque en este Torneo Apertura, donde perdió sus primeros tres partidos. Sin embargo, más adelante pudo conseguir cierta regularidad al ganarle a Argentinos Juniors y a Banfield y empatar 0-0 ante Boca en La Bombonera, en un aburrido encuentro donde tuvo alguna que otra situación clara para llevarse los tres puntos sobre el final.

Boca - Racing
Boca buscará volver al triunfo en Salta, donde enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

Boca buscará volver al triunfo en Salta, donde enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

La única incógnita que mantiene su director técnico Gustavo Costas pasa por la delantera, ya que está la posibilidad de que Adrián Toto Fernández ingrese por Tomás Conechny.

Posibles formaciones de Racing - Independiente Rivadavia:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 17:15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Triunfazo y punta para Independiente Rivadavia, que superó a Independiente de Avellaneda

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Las mejores fotos de la apasionante victoria de Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia juega el sábado por la Liga Profesional

La Liga Profesional ajusta el calendario para ubicar los partidos suspendidos este jueves

Por Redacción Deportes