Independiente Rivadavia ya no sorprende y confirma que es el mejor del Apertura

Independiente Rivadavia hace tiempo dejó de ser simplemente el “equipo sensación”, como algunos lo definen, para convertirse en el mejor equipo del Torneo Apertura de la Liga Profesional . Así lo reflejan las estadísticas, los números y, principalmente , lo que muestra dentro de la cancha: resultados sólidos y una campaña que impone respeto en cualquier escenario. No es algo que haya conseguido por casualidad, sino que lo construye y sostiene a partir de su juego.

Independiente Rivadavia no afloja, goleó a Argentinos, es líder y ya está en playoffs de octavos de final

Una nueva muestra de ello fue el contundente triunfo de la Lepra frente a Argentinos Juniors. que llegaba con cuatro victorias consecutiva s , y siete partidos sin perder. Sin embargo, en el Gargantin i sintió el rigor del equipo de Alfredo Berti. Más allá de que el rival jugó condicionado desde los 15 minutos del primer tiempo por la expulsión de Hernán López Muñoz, Independiente ya era ampliamente superior antes de la tarjeta roja.

“Nos jugamos una final y la punta del torneo en el próximo partido”, había anticipado el entrenador luego del triunfo en su histórico y destacado debut en la Copa Libertadores, donde venció 1 a 0 a Bolívar de Bolivai.

Y así se dio el encuentro frente al equipo de La Paternal. A pesar de introducir algunas variantes respecto del equipo que venía de ganar en el certamen continental, Berti rotó nombres importantes sin resignar intensidad ni ceder terreno. Solidez y compromiso son, quizás, las palabras que mejor definen las distintas versiones de este Independiente.

El entrenador del Parque realizó algunas variantes en el equipo titular para enfrentar al Bicho y el resultado fue el mismo: triunfo.

El equipo afronta una clara sobreexigencia, con dos frentes de máxima importancia: el liderazgo en el Apertura -el primer clasificado a los octavos de final- y la Copa Libertadores, donde también encabeza el Grupo C.

Un equipo que no negocia la idea

Todo es exigencia para este Independiente. Y ante cada prueba, responde con resultados.

Fue una semana cargada para Berti, con dos conferencias muy similares y desenlaces casi idénticos en la cancha: la diferencia estuvo solo en la amplitud del marcador.

No hay demasiado misterio en el funcionamiento del equipo, responde fielmente a la idea de su entrenador. Berti se mostró sereno, con la sobriedad que lo caracteriza, tras un partido en el que su equipo nunca corrió riesgos.

image Independiente Rivadavia marcha a paso firme en el campeonato. Walter Caballero

La palabra de Alfredo Berti

“Estoy conforme y contento por lo que hizo el equipo. Desde el comienzo mostramos ser superiores al rival; con 11 y con 10 jugadores ellos, siempre tuvimos el control”, destacó, poniendo el foco en el protagonismo de sus dirigidos.

Y agregó: “Los chicos lo jugaron como una final. Todos los partidos los afrontamos así, porque queremos ser competitivos siempre. Tenemos un grupo confiable, con futbolistas que se entregan día a día. Están todos muy involucrados y eso se nota”.

image Fabricio Sartori, goleador y una de las grandes figuras de este Independiente Rivadavia líder del Apertura. Walter Caballero

El entrenador también valoró el proceso: “Esto comenzó hace dos años. Lo fuimos construyendo entre todos, con trabajo y mucho sacrificio. Lo que se ve en los partidos es producto de lo que hacemos día a día”, destacó Berti.

Y ya piensa en lo que viene: “Para nosotros todos los partidos tienen la misma importancia. Ahora empezamos a preparar el encuentro contra Fluminense; le vamos a jugar de igual a igual, como hacemos en todas las canchas”, aseguró el entrenador.

Un mensaje especial en medio del gran presente

Alfredo Berti no dejó pasar el momento para enviar un saludo muy especial. “Quiero mandarle un saludo a un amigo, que se llama Daniel, que se cuide. Todo el equipo y el club vamos a tratar de ir a Brasil a ganar y se lo vamos a dedicar a él. Pero que se cuide”, expresó el entrenador, en referencia a Daniel Vila, presidente del club, con quien mantiene una gran amistad.

La sencillez y franqueza con la que habla Berti reflejan la tranquilidad de un proceso sólido, el de un equipo comprometido con su idea, con el club y, como él mismo remarca, con el hincha. Ese hincha que hoy reconoce y valora a un equipo que, con argumentos, se ha ganado el lugar de ser el mejor del torneo Apertura.