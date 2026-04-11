11 de abril de 2026 - 17:40

Independiente Rivadavia no afloja, goleó a Argentinos, es líder y ya está en playoffs de octavos de final

El equipo de Alfredo Berti mostró toda su jerarquía, superó con claridad a Argentinos Juniors por 3-1 en el Gargantini y confirmó su gran presente y es el primer clasificado a los play offs del torneo Apertura de la Liga Profesional.

La Lepra goleó, gustó y festejó a lo grande junto a su hinchada no solo su triunfo frente a Argentinos Juniors sino el pasaje a octavos de final de la Liga Profesional.

La Lepra goleó, gustó y festejó a lo grande junto a su hinchada no solo su triunfo frente a Argentinos Juniors sino el pasaje a octavos de final de la Liga Profesional.

Foto:

Walter Caballero
La Lepra golea al Bicho en el Parque y no solo está dando una muestra de jerarquía y superioridad sino que se está metiendo en play offs.&nbsp;

La Lepra golea al Bicho en el Parque y no solo está dando una muestra de jerarquía y superioridad sino que se está metiendo en play offs. 

Foto:

Walter Caballero
Tras un centro impecable de Atencio, Pipa Elordi puso el 1 a 0 con el que Independiente derrota a Argentinos&nbsp; Juniors.

Tras un centro impecable de Atencio, Pipa Elordi puso el 1 a 0 con el que Independiente derrota a Argentinos  Juniors.

Foto:

Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Las versiones de este Independiente Rivadavia se parecen entre sí: siempre aparece la mejor, la ganadora. Resulta asombroso cómo las variantes no afectan el rendimiento y cómo cada futbolista entiende a la perfección su rol dentro del equipo dirigido por Alfredo Berti.

Leé además

TORNEO APERTURA. Por la 14ta. fecha, Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors. 

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: las mejores fotos desde La Catedral
El entrenador santafesino el artífice del gran presente de Independiente Rivadavia y el hombre que marca el rumbo.

Independiente Rivadavia no se detiene y Alfredo Berti marca la diferencia

La Lepra volvió a ofrecer una muestra extraordinaria de juego, actitud y compromiso , sobre todo compromiso colectivo, y terminó arrollando a Argentinos Juniors por 3-1 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este triunfo no solo sostuvo la punta, sino que además se metió de lleno en los playoffs cuando aún restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043054323165270447&partner=&hide_thread=false
image
Independiente Rivadavia goleó a Argentinos Juniors en el parque

Independiente Rivadavia goleó a Argentinos Juniors en el parque

Independiente Rivadavia ampliamente superior

El conjunto mendocino hizo ver muy inferior al Bicho de La Paternal, más allá de ue jugó con un hombre menos desde los 16 minutos del primer tiempo, tras la expulsión de Hernán López Muñoz por una dura falta sobre Leonard Costa, quien debió abandonar el campo de juego.

Lejos de resentirse, Independiente Rivadavia ya ganaba 1 a 0 a esa altura, gracias a un gol de Pipa Elordi tras un centro preciso de Atencio, una de las figuras de la tarde.

Días atrás, en su histórico debut en la Copa Libertadores, el equipo azul había vencido a Bolívar de Bolivia en el Malvinas Argentinas, mostrando una superioridad clara. Esa misma autoridad la repitió frente a Argentinos en el Gargantini, ratificando su identidad y su estilo ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043036820359758301&partner=&hide_thread=false
image
El gol de Osella despertó la locura en el Gargantini. Un equipo imparable.

El gol de Osella despertó la locura en el Gargantini. Un equipo imparable.

La Lepra, un equipo con identidad

Tras aquel partido, Berti había sido claro: no reserva jugadores, juegan los que están mejor y todos deben estar preparados para cuando les toque. Y una vez más lo demostró. Pensando en el próximo compromiso ante Fluminense en Brasil, el entrenador optó por rotar nombres, pero el funcionamiento se mantuvo intacto.

Sin algunas piezas habituales, la Lepra podía dar la sensación de ceder terreno. Sin embargo, dejó en evidencia que ya no depende de individualidades: es un equipo sólido, con una idea clara y un rumbo definido.

A los 23 minutos ya ganaba 2 a 0, con una superioridad contundente. La solidez y la intensidad en todas sus líneas explican por qué es líder: no hay casualidad ni racha, sino trabajo sostenido y convicción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043041779168018448&partner=&hide_thread=false
image
Bucca de cabeza puso el segundo para el conjunto del Parque.

Bucca de cabeza puso el segundo para el conjunto del Parque.

Nunca bajó la intensidad de juego

En el complemento, con algunas modificaciones, el equipo volvió a golpear temprano y amplió la ventaja. Pudo haber sido goleada aún mayor si Fernández y compañía hubiesen estado más finos en la definición.

El Flu, el gran desafío para los Azules

Ahora, el desafío será en Brasil. Independiente Rivadavia viajará a enfrentar a Fluminense con la ambición que pregona su entrenador: ir a buscar los puntos. En una Copa que lo invita a soñar, este equipo demuestra que está para competir en todos los frentes.

image
Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043046886706143732&partner=&hide_thread=false
WhatsApp Image 2026-04-11 at 15.14.40

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pero lamentó haber desperdiciado tantas oportunidades de gol 

Independiente Rivadavia comenzó a paso firme y Alfredo Berti no se conforma

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos.

Interceptaron un colectivo que fue tomado por hinchas de la Lepra y lo desviaron para ir a la cancha

Fiesta en el Malvinas. Con una asistencia perfecta del colombiano Sebastián Villa, Matías Fernández abrió el marcador y la Lepra gana 1 a 0. 

Independiente Rivadavia y un debut soñado en la Copa Libertadores

Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C. 

Día histórico para Independiente Rivadavia: las mejores fotos de su debut en la Copa Libertadores