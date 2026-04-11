Independiente Rivadavia no afloja, goleó a Argentinos, es líder y ya está en playoffs de octavos de final

Las versiones de este Independiente Rivadavia se parecen entre sí: siempre aparece la mejor, la ganadora . Resulta asombroso cómo las variantes no afectan el rendimiento y cómo cada futbolista entiende a la perfección su rol dentro del equipo dirigido por Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia no se detiene y Alfredo Berti marca la diferencia

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: las mejores fotos desde La Catedral

La Lepra volvió a ofrecer una muestra extraordinaria de juego, actitud y compromiso , sobre todo compromiso colectivo, y terminó arrollando a Argentinos Juniors por 3-1 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional . Con este triunfo no solo sostuvo la punta, sino que además se metió de lleno en los playoffs cuando aún restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

El conjunto mendocino hizo ver muy inferior al Bicho de La Paternal, más allá de ue jugó con un hombre menos desde los 16 minutos del primer tiempo, tras la expulsión de Hernán López Muñoz por una dura falta sobre Leonard Costa, quien debió abandonar el campo de juego.

ACÁ ESTÁ EL LÍDER DE LA TABLA ANUAL: gran cabezazo de Osella para marcar el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Argentinos. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pveLmi2ZnY

Lejos de resentirse, Independiente Rivadavia ya ganaba 1 a 0 a esa altura, gracias a un gol de Pipa Elordi tras un centro preciso de Atencio, una de las figuras de la tarde.

Días atrás, en su histórico debut en la Copa Libertadores, el equipo azul había vencido a Bolívar de Bolivia en el Malvinas Argentinas, mostrando una superioridad clara. Esa misma autoridad la repitió frente a Argentinos en el Gargantini, ratificando su identidad y su estilo ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043036820359758301&partner=&hide_thread=false ¡El puntero se pone en ventaja! Elordi entró por el fondo y anotó el 1 a 0 de @CSIRoficial ante Argentinos pic.twitter.com/E8iuudrgdz — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 11, 2026

image El gol de Osella despertó la locura en el Gargantini. Un equipo imparable. Walter Caballero

La Lepra, un equipo con identidad

Tras aquel partido, Berti había sido claro: no reserva jugadores, juegan los que están mejor y todos deben estar preparados para cuando les toque. Y una vez más lo demostró. Pensando en el próximo compromiso ante Fluminense en Brasil, el entrenador optó por rotar nombres, pero el funcionamiento se mantuvo intacto.

Sin algunas piezas habituales, la Lepra podía dar la sensación de ceder terreno. Sin embargo, dejó en evidencia que ya no depende de individualidades: es un equipo sólido, con una idea clara y un rumbo definido.

A los 23 minutos ya ganaba 2 a 0, con una superioridad contundente. La solidez y la intensidad en todas sus líneas explican por qué es líder: no hay casualidad ni racha, sino trabajo sostenido y convicción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043041779168018448&partner=&hide_thread=false ¡El segundo de la Lepra mendocina! Bucca, de cabeza, marcó el 2 a 0 de @CSIRoficial ante Argentinos pic.twitter.com/rAE7vBS1s3 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 11, 2026

image Bucca de cabeza puso el segundo para el conjunto del Parque. Walter Caballero

Nunca bajó la intensidad de juego

En el complemento, con algunas modificaciones, el equipo volvió a golpear temprano y amplió la ventaja. Pudo haber sido goleada aún mayor si Fernández y compañía hubiesen estado más finos en la definición.

El Flu, el gran desafío para los Azules

Ahora, el desafío será en Brasil. Independiente Rivadavia viajará a enfrentar a Fluminense con la ambición que pregona su entrenador: ir a buscar los puntos. En una Copa que lo invita a soñar, este equipo demuestra que está para competir en todos los frentes.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors Walter Caballero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2043046886706143732&partner=&hide_thread=false ¡Descuenta el Bicho! Prieto y un golazo para el 1-2 ante Independiente Rivadavia de Mendoza pic.twitter.com/ZjOmqcj8EP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 11, 2026

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Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: minuto a minuto y estadísticas