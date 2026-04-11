El penal vía VAR para Boca que desató bronca de Independiente de Avellaneda

Insólita y fuerte pelea entre jugadores de Boca e Independiente de Avellaneda

Así, lo ocurrido en el cierre de la primera mitad fue motivo suficiente para que se desate la bronca en el elenco visitante, que se quejó por el penal que le cobraron al Xeneize y que decantó en el empate antes del descanso.

La polémica acción sucedió a los 50 minutos, cuando Sebastián Valdés cruzó a Alan Velasco dentro del área grande y le provocó una aparatosa caída. Si bien en un primer momento el árbitro Andrés Merlos no cobró infracción, pocos instantes más tarde fue llamado por el VAR para una revisión.

Allí quedaron claras dos cosas: Primero, que Velasco tocó primero la pelota mientras que Valdés hizo contacto con el número 20. Pero también pareció que el toque no había sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer.

MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/vDkuXpSErE

El juez principal observó varias veces la jugada, y finalmente decidió marcar la sentencia máxima ante la queja de todo el conjunto visitante . El que más se quejó fue el DT Gustavo Quinteros, que terminó viendo la tarjeta roja por exceso verbal.

Gol de Milton Giménez para el 1 a 1 del Xeneize:

Embed MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports



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Poco le importó a Milton Giménez, el encargado de hacerse cargo del disparo desde los doce pasos. Con la bronca acumulada de una gran sequía que arrastraba, el delantero superó la resistencia de Rodrigo Rey y estampó el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.

Cabe destacar que no fue el único momento viral del encuentro. Un rato antes, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Malcom Braida e Iván Marcone protagonizaron una pelea que incluyó empujones, golpes de puño, y varios segundos de forcejeo.