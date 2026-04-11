El penal vía VAR para Boca que desató bronca de Independiente de Avellaneda

Boca e Independiente de Avellaneda protagonizaron un partido parejo y por momentos muy caliente. Al tratarse de un clásico clave para el futuro de ambos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, ninguno regaló nada y cada acción se protestó con vehemencia.
Así, lo ocurrido en el cierre de la primera mitad fue motivo suficiente para que se desate la bronca en el elenco visitante, que se quejó por el penal que le cobraron al Xeneize y que decantó en el empate antes del descanso.
La polémica acción sucedió a los 50 minutos, cuando Sebastián Valdés cruzó a Alan Velasco dentro del área grande y le provocó una aparatosa caída. Si bien en un primer momento el árbitro Andrés Merlos no cobró infracción, pocos instantes más tarde fue llamado por el VAR para una revisión.
La infracción que decantó en el penal para Boca:
Allí quedaron claras dos cosas: Primero, que Velasco tocó primero la pelota mientras que Valdés hizo contacto con el número 20. Pero también pareció que el toque no había sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer.
El juez principal observó varias veces la jugada, y finalmente decidió marcar la sentencia máxima ante la queja de todo el conjunto visitante. El que más se quejó fue el DT Gustavo Quinteros, que terminó viendo la tarjeta roja por exceso verbal.
Gol de Milton Giménez para el 1 a 1 del Xeneize:
Poco le importó a Milton Giménez, el encargado de hacerse cargo del disparo desde los doce pasos. Con la bronca acumulada de una gran sequía que arrastraba, el delantero superó la resistencia de Rodrigo Rey y estampó el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.
Cabe destacar que no fue el único momento viral del encuentro. Un rato antes, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Malcom Braida e Iván Marcone protagonizaron una pelea que incluyó empujones, golpes de puño, y varios segundos de forcejeo.