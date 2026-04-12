Gimnasia y Esgrima empató ante Platense y se trajo un valioso punto desde Vicente López

Un punto que vale oro sumó Gimnasia y Esgrima de Mendoza frente a Platense, con quien empató 1 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El equipo dirigido por Darío Franco tuvo que remar mucho más de lo previsto, luego del triunfazo sobre el puntero del campeonato, Vélez, en la fecha anterior y tras una semana de trabajo con el nuevo entrenador.

Gimnasia, que lucha por mantener la categoría en su primer año en Primera División, nuevamente tuvo que remar desde atrás para sumar. Sobre el final del partido, incluso pudo quedarse con los tres puntos si un agotado Módica hubiera convertido el segundo tanto, pero Borgogno respondió con una gran atajada.

El Lobo, que aún le cuesta hacer pie en el torneo más allá de u n comienzo alentador, volvió a mostrar en las últimas fechas una actitud y entrega destacables.

El inicio del partido no fue bueno. En el primer tiempo dio ventajas defensivas y quedó mal parado cada vez que intentó avanzar hacia el arco defendido por Borgogno . Si bien Platense no se replegó exclusivamente para el contragolpe, las malas decisiones del Lobo le permitieron al local, con Retamar como eje, manejar mejor el juego y generar peligro a través de Nacif.

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El gol de Facundo Lencioni que que #Gimnasia le empate el partido a #Platense en el #TorneoApertura pic.twitter.com/6uWB5PnvR9 — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) April 12, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043394618411139300&partner=&hide_thread=false ¡En ventaja El Calamar! Gran definición de Tomás Nasif para el 1-0 de @caplatense pic.twitter.com/av3hdEzWpk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 12, 2026

Muchas falencias defensivas

Platense apostó a explotar las espaldas de Franco y Saavedra, quienes llegaban a destiempo y no lograban anticipar, lo que permitió las llegadas de Gauto, Mainero y especialmente Nacif.

Antonini, muy desconectado de sus compañeros, no logró anticipar y el equipo de Franco quedaba mal parado, porque no terminaba las jugadas y dejaba espacios para la contra del Calamar.

En una de las tantas acciones desacertadas, un rechazo le quedó a Retamar. El ex Independiente Rivadavia habilitó por derecha a Nacif, quien quedó mano a mano con Rigamonti y, con un remate fuerte y alto, puso el 1 a 0. Fueron momentos de incertidumbre, en los que Gimnasia mostró más actitud que orden defensivo

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Variantes que dieron resultado

No lograba armarse ni generar juego asociado, más allá de los gritos de Franco desde el banco, alentando al equipo para salir del letargo. Lencioni y Sánchez no podían hacerse del control del balón, por lo que el equipo no generaba claridad.

En el inicio del complemento, el entrenador realizó tres cambios en busca de variantes. Apostó por Andrada y O’Connor en lugar de Sánchez y Fernández.

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El Lobo encontró equilibrio en el juego

Gimnasia mejoró en el control del juego, aunque le faltó profundidad. Se hizo más sólido por los laterales, aunque sufrió algunos sobresaltos defensivos. En varias ocasiones, Rigamonti respondió bien y en otras el palo y la falta de precisión del local evitaron el segundo gol.

La última variante fue el ingreso de Recalde. El zurdo, apenas ingresó, exigió al arquero y luego de una jugada suya nació el gol: tras un centro desde el córnrer, la pelota le quedó a Facundo Lencioni, que volvió a ser decisivo para marcar el 1 a 1.

El Calamar buscó recuperar el protagonismo, pero fue Gimnasia el que terminó controlando el juego. En un contragolpe, Andrada habilitó a Módica, que ya estaba fundido pero siguió hasta el final. El delantero dejó atrás a tres defensores y definió, pero Borgogno le tapó el mano a mano que pudo ser el gol del triunfo.

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Gimnasia fue pura actitud

Fue más coraje, voluntad y decisión que buen juego lo del Lobo. Terminó el partido como protagonista, al igual que ante Vélez, aunque deberá ajustar los inicios para no dar tantas ventajas y evitar sufrir hasta el final.

Hay una evolución en el equipo, pero necesita mayor seguridad defensiva, ya que en ataque ha comenzado a mostrar mayor efectividad.

Lo que viene para el Lobo

El Lobo tendrá una semana exigente, porque el miércoles próximo enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 32 avos de la Copa Argentina. Encuentro que se disputará en el estadio de Los Andes.

Mientras, que el lunes 20 de abril, en el estadio Víctor Legrotaglie recibirá a Lanús, por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Las Formaciones: Platense vs Gimnasia y Esgrima:

Platense 1: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celias Ingenthron; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Guido Mainero; Juan Gauto, Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Gimnasia 1: César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Gol: PT: 13' Nasif (P). ST: 29' Lencioni (G).

Cambio: ST: en el inicio: Brian Andrada por Fernández (G), Tomás O'Connors por Sánchez (G), Ismael Cortéz por Franco (G), 15' Bautista Merlini por Mainero (P), 19' Franco Zapiola por Gauto (P), Maximiliano Amarfil por Ferreira (P), 21' Matías Recalde por Saavedra (G), 25' Valentino Simoni por Antonini (G), 32' Leonardo Heredia por Nacif (P), Augusto Lotti por Retamar (P).

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Minuto a minuto y estadísticas de Platense - Gimnasia y Esgrima: