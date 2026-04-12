Gimnasia ya piensa en lo que viene: Copa Argentina, Liga y el gran clásico

Gimnasia y Esgrima empató ante Platense y se trajo un valioso punto desde Vicente López

El equipo mendocino, que lucha por mantener la categoría, logró un punto importante que le permite tomar aire y alejarse, al menos momentáneamente, de la zona de descenso. Sin embargo, sabe que necesita mayor regularidad si pretende aspirar a algo más que la permanencia.

En ese contexto, la reciente victoria frente al líder, Vélez Sarsfield, en el estadio del Parque, significó un envión anímico fundamental. Fue además el debut del entrenador Darío Franco , en un partido inolvidable, en el que Gimnasia se impuso 3 a 2 luego de estar dos goles abajo en el marcador , logrando la remontada en la última jugada del encuentro.

Triunfo que reactivó la ilusión en el mundo mensana. Con ese impulso, el equipo llegó a Vicente López, donde rescató un empate que le permite encarar este tramo decisivo con dos fechas clave por delante en la etapa regular del Torneo Apertura.

El primer gran desafío en este exigente calendario será el cruce ante Gimnasia y Tiro de Salta, este miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina . El encuentro se disputará en un horario poco habitual, a las 14.10, en el estadio de Los Andes.

Se trata de un duelo de eliminación directa y con la exigencia que implica avanzar de ronda. Para este compromiso, el plantel permanecerá en Buenos Aires.

La necesidad de hacerse fuerte en casa

Luego, el Lobo afrontará dos partidos clave por la Liga Profesional. El lunes 20 recibirá a Lanús en el estadio Víctor Legrotaglie, con la necesidad imperiosa de volver al triunfo.

image Platense vs Gimnasia y Esgrima PrensaGyE

Se viene un clásico histórico

Pero todas las miradas también estarán puestas en lo que vendrá seis días después. El domingo 26, Gimnasia disputará un partido histórico frente a su clásico rival, independiente Rivadavia.

Será un duelo de enorme trascendencia, no solo por la rivalidad, sino también por el presente de la Lepra, dirigida por Alfredo Berti, que lidera la Zona A del Torneo Apertura y atraviesa un gran momento también en la Copa Libertadores, donde debutó con un triunfo ante Bolívar en el estadio Malvinas Argentinas.

El encuentro se jugará en el estadio Bautista Gargantini y marcará un hecho sin precedentes: será la primera vez que el clásico mendocino se dispute en la máxima categoría del fútbol argentino. Un acontecimiento histórico tanto para el fútbol como para el deporte local.

Una semana que puede marcar el rumbo

Así, Gimnasia afronta una semana cargada de desafíos y con objetivos exigentes en el corto plazo. En un contexto de máxima competencia, el equipo necesita consolidarse rápidamente para seguir creciendo y sostener su ilusión en el campeonato.