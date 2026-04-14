Independiente Rivadavia, ante Fluminense en el Maracaná: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza continuará su sueño en la Copa Libertadores este miércoles, cuando visite al complicado Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
El equipo de Alfredo Berti vive un gran presente y afrontará un partido histórico ante Fluminense en Brasil, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia de Mendoza continuará su sueño en la Copa Libertadores este miércoles, cuando visite al complicado Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
El partido, que está programado para las 21:30, se desarrollará en el mítico Maracaná, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Franklin Congo.
Independiente Rivadavia, que atraviesa el mejor momento de su historia, viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó 1-0 como local a Bolívar de Bolivia gracias al gol en contra del arquero Carlos Lampe cuando recién iniciaba el encuentro.
El buen presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada. La “Lepra” mendocina marcha primera en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también lidera en la tabla anual, por lo que se ilusiona con el título de Campeón de Liga que se otorgará a fin de año.
Fluminense, por su parte, debutó en la Copa Libertadores con un flojo empate sin goles ante Deportivo La Guaira de Venezuela.
En lo que respecta al campeonato brasilero, el equipo que tiene como director técnico al argentino Luis Zubeldía marcha cuarto en el Brasileirao con 20 puntos y se ilusiona con pelear por el título.
Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Independiente Rivadavia (Mza): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Copa Libertadores
Grupo C - fecha 2
Estadio: Maracaná
Árbitro: Jhon Ospina (Col)
VAR: Franklin Congo (Ecu)
Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium