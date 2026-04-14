14 de abril de 2026 - 18:08

Independiente Rivadavia, ante Fluminense en el Maracaná: hora, TV y formaciones

El equipo de Alfredo Berti vive un gran presente y afrontará un partido histórico ante Fluminense en Brasil, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia, este miércoles desde las 21.30, en el mítico estadio Maracaná visitará a Fluminense por la segunda fecha de la zona C de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia, este miércoles desde las 21.30, en el mítico estadio Maracaná visitará a Fluminense por la segunda fecha de la zona C de la Copa Libertadores.

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Walter Caballero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El partido, que está programado para las 21:30, se desarrollará en el mítico Maracaná, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Franklin Congo.

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El equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo un debut so&ntilde;ado e hist&oacute;rico en la Copa Libertadores, en el Malvinas Argentinas, donde venci&oacute; a Bol&iacute;var de Brasil por 1 a 0. Ahora va por el Maracanazo.&nbsp;

El equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo un debut soñado e histórico en la Copa Libertadores, en el Malvinas Argentinas, donde venció a Bolívar de Brasil por 1 a 0. Ahora va por el Maracanazo.

Independiente Rivadavia y su gran presente

Independiente Rivadavia, que atraviesa el mejor momento de su historia, viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó 1-0 como local a Bolívar de Bolivia gracias al gol en contra del arquero Carlos Lampe cuando recién iniciaba el encuentro.

El buen presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada. La “Lepra” mendocina marcha primera en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también lidera en la tabla anual, por lo que se ilusiona con el título de Campeón de Liga que se otorgará a fin de año.

Flojo debut de Fluminense

Fluminense, por su parte, debutó en la Copa Libertadores con un flojo empate sin goles ante Deportivo La Guaira de Venezuela.

En lo que respecta al campeonato brasilero, el equipo que tiene como director técnico al argentino Luis Zubeldía marcha cuarto en el Brasileirao con 20 puntos y se ilusiona con pelear por el título.

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Las posibles formaciones

Fluminense (Bra) vs Independiente Rivadavia de Mendoza (Arg)

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia de Mendoza (Arg) vs Fluminense (Bra) -

Independiente Rivadavia (Mza): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Datos del encuentro

Copa Libertadores

Grupo C - fecha 2

Estadio: Maracaná

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

VAR: Franklin Congo (Ecu)

Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Fluminense vs Independiente Rivadavia

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