Los equipos de Argentina ya tienen sus árbitros para la Copa Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol designó a los árbitros que impartirán justicia en la 2ª fecha de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana. Los jueces que dirigirán a los clubes de Argentina serán entre otros el colombiano Wilmar Roldán, estará el frente este martes del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador, por el grupo D de la Libertadores.
Roldán impartió justicia la semana pasada en el debut de Rosario Central, como local de Independiente del Valle.
El colombiano arbitró 17 veces al Xeneize con 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas.
El 23 de agosto de 2024 se registró el último partido de Roldán con Boca, en los octavos de final de la Copa Sudamericana y en lo que fue derrota por penales ante Cruzeiro de Brasil.
El historial marca que Boca no pudo ganar con Roldán en los últimos seis cotejos, con cuatro derrotas y dos empates. La última victoria con Roldán fue frente a Racing, en la revancha de los cuartos de final de la Libertadores 2020 por 2-0.
Además, el juez estuvo en dos definiciones de Boca: en la final de la Libertadores 2012 contra Corinthians y en la de 2023 frente a Fluminense, con sendas caídas del Xeneize.
A su vez, el peruano Kevin Ortega dirigirá este miércoles el cotejo entre River y Carabobo de Venezuela, por el grupo H de la Copa Sudamericana.
Ortega dirigió al Millonario por única vez el 31 de mayo de 2024 ante Deportivo Táchira, con victoria por 2-0 con goles de Miguel Borja.
Grupo A: Martes 14/4, a las 19hs: Estudiantes - Cusco (José Cabero, Chile)
Grupo D: Martes 14/4, a las 21hs: Boca - Barcelona (Wilmar Roldán, Colombia)
Grupo H: Miércoles 15/4, a las 19hs: Libertad - Rosario Central (Raphael Claus, Brasil)
Grupo C: Miércoles 15/4, a las 21.30hs: Fluminense - Independiente Rivadavia (John Ospina, Colombia)
Grupo G: Jueves 16/4, a las 19hs: Lanús - Always Ready (Alexis Herrera, Venezuela)
Grupo E: Jueves 16/4, a las 21.30hs: Peñarol - Platense (Derlis López, Paraguay)
Copa Sudamericana
Grupo F: Martes 14/4 a las 19hs: Gremio – Riestra (Gery Vargas, Bolivia)
Grupo E: Miércoles 15/4, a las 19hs: Racing – Botafogo (Christian Garay, Chile)
Grupo G: Miércoles 15/4, a las 21hs: Olimpia – Barracas (Andrés Rojas, Colombia)
Grupo H: Miércoles 15/4, a las 21.30hs: River – Carabobo (Kevin Ortega, Perú)
Grupo A: Jueves 16/4, a las 19hs: Tigre – Macara (Rafael Klein, Brasil)
Grupo D: Jueves 16/4, a las 21.30hs: San Lorenzo – Cuenca (Yender Herrera, Venezuela)