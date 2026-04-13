13 de abril de 2026 - 21:52

Los equipos de Argentina ya tienen sus árbitros para la Copa Libertadores y Sudamericana

Este miércoles, a las 21.30, Independiente visita a Fluminense en uno de los partidos de la Copa Libertadores, imparte justicia John Ospina de Colombia

&nbsp;John Ospina de Colombia será el referí para el partido de La Lepra en Río de Janeiro ante Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

 John Ospina de Colombia será el referí para el partido de La Lepra en Río de Janeiro ante Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Confederación Sudamericana de Fútbol designó a los árbitros que impartirán justicia en la 2ª fecha de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana. Los jueces que dirigirán a los clubes de Argentina serán entre otros el colombiano Wilmar Roldán, estará el frente este martes del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador, por el grupo D de la Libertadores.

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Roldán impartió justicia la semana pasada en el debut de Rosario Central, como local de Independiente del Valle.

El colombiano arbitró 17 veces al Xeneize con 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

El 23 de agosto de 2024 se registró el último partido de Roldán con Boca, en los octavos de final de la Copa Sudamericana y en lo que fue derrota por penales ante Cruzeiro de Brasil.

El historial marca que Boca no pudo ganar con Roldán en los últimos seis cotejos, con cuatro derrotas y dos empates. La última victoria con Roldán fue frente a Racing, en la revancha de los cuartos de final de la Libertadores 2020 por 2-0.

Además, el juez estuvo en dos definiciones de Boca: en la final de la Libertadores 2012 contra Corinthians y en la de 2023 frente a Fluminense, con sendas caídas del Xeneize.

A su vez, el peruano Kevin Ortega dirigirá este miércoles el cotejo entre River y Carabobo de Venezuela, por el grupo H de la Copa Sudamericana.

Ortega dirigió al Millonario por única vez el 31 de mayo de 2024 ante Deportivo Táchira, con victoria por 2-0 con goles de Miguel Borja.

Copa Libertadores

Grupo A: Martes 14/4, a las 19hs: Estudiantes - Cusco (José Cabero, Chile)

Grupo D: Martes 14/4, a las 21hs: Boca - Barcelona (Wilmar Roldán, Colombia)

Grupo H: Miércoles 15/4, a las 19hs: Libertad - Rosario Central (Raphael Claus, Brasil)

Grupo C: Miércoles 15/4, a las 21.30hs: Fluminense - Independiente Rivadavia (John Ospina, Colombia)

Grupo G: Jueves 16/4, a las 19hs: Lanús - Always Ready (Alexis Herrera, Venezuela)

Grupo E: Jueves 16/4, a las 21.30hs: Peñarol - Platense (Derlis López, Paraguay)

Copa Sudamericana

Grupo F: Martes 14/4 a las 19hs: Gremio – Riestra (Gery Vargas, Bolivia)

Grupo E: Miércoles 15/4, a las 19hs: Racing – Botafogo (Christian Garay, Chile)

Grupo G: Miércoles 15/4, a las 21hs: Olimpia – Barracas (Andrés Rojas, Colombia)

Grupo H: Miércoles 15/4, a las 21.30hs: River – Carabobo (Kevin Ortega, Perú)

Grupo A: Jueves 16/4, a las 19hs: Tigre – Macara (Rafael Klein, Brasil)

Grupo D: Jueves 16/4, a las 21.30hs: San Lorenzo – Cuenca (Yender Herrera, Venezuela)

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