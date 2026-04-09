Estudiantes debutó en la Copa Libertadores con un empate ante Independiente Medellín

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026,Estudiantes de La Plata igualó 1-1 frente aIndependiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo argentino se adelantó temprano en el marcador, pero los colombianos lograron empatar en la segunda mitad.
El Pincha mostró intensidad desde el arranque y apenas a los 3 minutos encontró la ventaja. Tiago Palacios protagonizó una notable acción individual: tomó el balón, se abrió camino hacia el área y su remate, desviado por un defensor, terminó en gol.
El Pincha se replegó y no logró mantener el resultado
En el complemento, el conjunto local adelantó líneas en busca del empate, mientras Estudiantes se replegaba intentando aprovechar alguna contra. Fernando Muslera tuvo una destacada intervención ante un remate de Frank Fabra, pero poco después llegó el tanto del empate: tras un córner, Francisco Chaverra conectó de primera y estableció el 1-1 definitivo.
Un tiempo para cada uno
El resultado reflejó lo que sucedió en el juego. Estudiantes dominó el primer tiempo, mientras que Independiente Medellín equilibró el partido y mereció la igualdad en la segunda mitad.
El Pincha integra un exigente Grupo A junto a Flamengo, que en Perú derrotó 2-0 a Cusco FC. En la próxima fecha, Estudiantes será local ante Cusco FC el martes 14 a las 19, mientras que Flamengo recibirá a Independiente Medellín el jueves 16 a las 21.30.
Las formaciones
Independiente Medellín: Eder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, John Montaño, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Esneyder Mena, Alexis Serna; Francisco Chaverra, John Montaño. DT: Alejandro Restrepo
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetré, Facundo Farías, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina