9 de abril de 2026 - 00:21

Estudiantes debutó en la Copa Libertadores con un empate ante Independiente Medellín

El Pincha se adelantó temprano con un gol de Tiago Palacios, pero Independiente Medellín igualó en la segunda mitad con un tanto de Francisco Chaverra.

Al Pincha se le escapó el triunfo ante frente a Medellín pero se trae un punto de su debut de Libertadores.

Al Pincha se le escapó el triunfo ante frente a Medellín pero se trae un punto de su debut de Libertadores.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026,Estudiantes de La Plata igualó 1-1 frente aIndependiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo argentino se adelantó temprano en el marcador, pero los colombianos lograron empatar en la segunda mitad.

Leé además

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario. 

Con diez desde el inicio, River aguantó y empató en Bolivia por la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes
El entrenador santafesino el artífice del gran presente de Independiente Rivadavia y el hombre que marca el rumbo.

Independiente Rivadavia no se detiene y Alfredo Berti marca la diferencia

Por Sergio Faria

El Pincha mostró intensidad desde el arranque y apenas a los 3 minutos encontró la ventaja. Tiago Palacios protagonizó una notable acción individual: tomó el balón, se abrió camino hacia el área y su remate, desviado por un defensor, terminó en gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042031522790736207&partner=&hide_thread=false

El Pincha se replegó y no logró mantener el resultado

En el complemento, el conjunto local adelantó líneas en busca del empate, mientras Estudiantes se replegaba intentando aprovechar alguna contra. Fernando Muslera tuvo una destacada intervención ante un remate de Frank Fabra, pero poco después llegó el tanto del empate: tras un córner, Francisco Chaverra conectó de primera y estableció el 1-1 definitivo.

image
Independiente Medell&iacute;n vs Estudiantes de La Plata

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata

Un tiempo para cada uno

El resultado reflejó lo que sucedió en el juego. Estudiantes dominó el primer tiempo, mientras que Independiente Medellín equilibró el partido y mereció la igualdad en la segunda mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042051403363815894&partner=&hide_thread=false

Lo que viene

El Pincha integra un exigente Grupo A junto a Flamengo, que en Perú derrotó 2-0 a Cusco FC. En la próxima fecha, Estudiantes será local ante Cusco FC el martes 14 a las 19, mientras que Flamengo recibirá a Independiente Medellín el jueves 16 a las 21.30.

Las formaciones

Independiente Medellín: Eder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, John Montaño, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Esneyder Mena, Alexis Serna; Francisco Chaverra, John Montaño. DT: Alejandro Restrepo

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetré, Facundo Farías, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El miércoles próximo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se medirá con el conjunto salteño en el Estadio Eduardo Gallardón.  

Gimnasia y Esgrima ya tiene fecha y lugar para disputar la Copa Argentina

Por Sergio Faria
Estudiantes recorren la planta piloto y conocen procesos mineros en escala real.

Abren inscripción para visitas en la Dirección de Minería

El árbitro tras consultar el VAR determinó la expulsión del defensor de River. 

Un comienzo impensado: River, con diez desde los 3 minutos tras la expulsión de Martínez Quarta

Por Redacción Deportes
La AFA prueba el regreso del público visitante en la Primera Nacional.

Vuelven los visitantes: la AFA lanza una prueba piloto en el ascenso

Por Redacción Deportes