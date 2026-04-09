Estudiantes debutó en la Copa Libertadores con un empate ante Independiente Medellín

El Pincha se adelantó temprano con un gol de Tiago Palacios , pero Independiente Medellín igualó en la segunda mitad con un tanto de Francisco Chaverra.

Al Pincha se le escapó el triunfo ante frente a Medellín pero se trae un punto de su debut de Libertadores.

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026,Estudiantes de La Plata igualó 1-1 frente aIndependiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo argentino se adelantó temprano en el marcador, pero los colombianos lograron empatar en la segunda mitad.

El Pincha mostró intensidad desde el arranque y apenas a los 3 minutos encontró la ventaja. Tiago Palacios protagonizó una notable acción individual: tomó el balón, se abrió camino hacia el área y su remate, desviado por un defensor, terminó en gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042031522790736207&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PINCHA PEGÓ DESDE EL ARRANQUE!! Remate de Tiago Palacios que se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero para el 1-0 de Estudiantes vs. DIM.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ky5Zj53BNv — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026 El Pincha se replegó y no logró mantener el resultado En el complemento, el conjunto local adelantó líneas en busca del empate, mientras Estudiantes se replegaba intentando aprovechar alguna contra. Fernando Muslera tuvo una destacada intervención ante un remate de Frank Fabra, pero poco después llegó el tanto del empate: tras un córner, Francisco Chaverra conectó de primera y estableció el 1-1 definitivo.

image Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata Gentileza. Un tiempo para cada uno El resultado reflejó lo que sucedió en el juego. Estudiantes dominó el primer tiempo, mientras que Independiente Medellín equilibró el partido y mereció la igualdad en la segunda mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042051403363815894&partner=&hide_thread=false ¡LA ENGANCHÓ DE VOLEA! Francisco Chaverra apareció solo por el segundo palo para estampar el 1-1 de Independiente Medellín vs. Estudiantes.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bsMTsMre2A — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026 Lo que viene El Pincha integra un exigente Grupo A junto a Flamengo, que en Perú derrotó 2-0 a Cusco FC. En la próxima fecha, Estudiantes será local ante Cusco FC el martes 14 a las 19, mientras que Flamengo recibirá a Independiente Medellín el jueves 16 a las 21.30.