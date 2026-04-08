Gimnasia y Esgrima ya tiene fecha y lugar para disputar la Copa Argentina

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ya definió su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 32avos de final del torneo. El encuentro se jugará el próximo miércoles a las 14.10, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, cancha del equipo Los Andes, que milita en la Primera Nacional.
El equipo dirigido por Darío Franco, que viene de conseguir un triunfazo en el debut del entrenador frente a Vélez, trabaja intensamente de cara al compromiso del domingo contra Platense, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional.
Volvió al triunfo frente a su gente
El Lobo que llevaba siete partidos sin ganar, volvió al triunfo en el Estadio Legrotaglie, en el estreno de su nuevo entrenador, quien había asumido solo una semana después del alejamiento de Ariel Broggi.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un nuevo ciclo bajo la dirección de Franco, con la intención de recuperar protagonismo y sumar puntos vitales para alejarse de la zona de descenso directo. En su debut, Franco realizó cambios estratégicos para consolidar un equipo más ofensivo.
El equipo de Franco bajó a líder
Aunque en los primeros minutos frente al puntero, el equipo de Liniers se adelantó 2 a 0, Gimnasia logró una remontada impresionante desde los 25 minutos del primer tiempo, igualando el marcador a los 36 del segundo y ganando de manera épica sobre la hora, a los 46, gracias a una jugada de Ignacio Sabatini que terminó en un gol de Emanuel Mammana, en contra.
Con este triunfo que sorprendió a todos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza buscará mantener el impulso tanto este fin de semana como el miércoles próximo en su debut por la Copa Argentina, con la ilusión de consolidar su proyecto ofensivo y seguir sumando para escalar posiciones.