Gimnasia y Esgrima ya tiene fecha y lugar para disputar la Copa Argentina

El Lobo debutará en el torneo por los 32 avos de final frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el próximo miércoles en el Estadio Eduardo Gallardón.

El miércoles próximo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se medirá con el conjunto salteño en el Estadio Eduardo Gallardón.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ya definió su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 32avos de final del torneo. El encuentro se jugará el próximo miércoles a las 14.10, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, cancha del equipo Los Andes, que milita en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Darío Franco, que viene de conseguir un triunfazo en el debut del entrenador frente a Vélez, trabaja intensamente de cara al compromiso del domingo contra Platense, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional.

Volvió al triunfo frente a su gente El Lobo que llevaba siete partidos sin ganar, volvió al triunfo en el Estadio Legrotaglie, en el estreno de su nuevo entrenador, quien había asumido solo una semana después del alejamiento de Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez Este domingo, el Lobo visitara a Platense por la fecha 14 de la Liga Profesional. RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un nuevo ciclo bajo la dirección de Franco, con la intención de recuperar protagonismo y sumar puntos vitales para alejarse de la zona de descenso directo. En su debut, Franco realizó cambios estratégicos para consolidar un equipo más ofensivo.

El equipo de Franco bajó a líder Aunque en los primeros minutos frente al puntero, el equipo de Liniers se adelantó 2 a 0, Gimnasia logró una remontada impresionante desde los 25 minutos del primer tiempo, igualando el marcador a los 36 del segundo y ganando de manera épica sobre la hora, a los 46, gracias a una jugada de Ignacio Sabatini que terminó en un gol de Emanuel Mammana, en contra.