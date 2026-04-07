Independiente Rivadavia comenzó a paso firme y Alfredo Berti no se conforma

Independiente Rivadavia volvió a demostrar su jerarquía, esta vez en el plano internacional. En su debut en la Copa Libertadores , la Lepra se impuso por 1 a 0 ante Bolívar de Bolivia y arrancó con el pie derecho en el Grupo C .

Tras el encuentro, el entrenador Alfredo Berti se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, aunque lamentó la falta de eficacia para ampliar el marcador. De todos modos, destacó la entrega del plantel y celebró el triunfo que los deja como líderes.

“Deseábamos estar en la Copa y creo que el equipo hizo un buen partido. Convertimos al arquero rival en figura. La verdad que estoy muy satisfecho por lo que hicieron los chicos”, expresó el DT.

En relación al rendimiento de Leonardo Costa, a quien ubicó en una posición más adelantada de lo habitual, explicó:“Leo es un futbolista que nos da mucho dentro y fuera de la cancha. Entendí que era un partido para que estuviese adentro por lo que genera en el grupo, por la fibra que pone en cada jugada. Estoy contento y satisfecho con lo que hizo él y todo el equipo. Tuvimos muchas chances para lograr un resultado más abultado, pero lo importante en cualquier torneo es empezar ganando”, destacó el entrenador del Parque.

Berti también destacó el carácter del equipo y su mentalidad competitiva: “Nosotros les decimos a los futbolistas que cada partido que juega Independiente Rivadavia es de total importancia, y ellos lo sienten así. Es un equipo serio, aguerrido y con mucho compromiso. Sabemos que todas las competencias son duras y que todos los rivales exigen. Estamos muy satisfechos por cómo trabajan día a día, con sacrificio, humildad, deseo e ilusión de ser protagonistas en todos los torneos”.

Además, ya puso el foco en lo que viene por la Liga Profesional: “Damos vuelta la página rápidamente. El próximo partido es muy duro, casi con tinte de final. Vamos a enfrentar a un buen equipo y queremos sostener la punta”.

Pensando en lo que viene

Pensando en el próximo compromiso internacional, Berti fue claro sobre la visita al Maracaná: “Ellos, Fluminense, empataron, y nosotros vamos a ir con nuestras armas a tratar de traernos los tres puntos. Vamos a ir con lo mejor que tengamos para intentar ganar”.

Por último, el entrenador dejó en claro su postura sobre la rotación y el cuidado de los jugadores: “He tenido la suerte de jugar la Copa Libertadores como futbolista y disputar finales. El jugador siempre quiere jugar. En mi cabeza no está cuidar a un futbolista para un partido en especial: el profesional tiene que estar preparado para lo que viene. Mañana empezamos a trabajar y veremos cómo están todos para poner la mejor formación posible, porque estamos punteros y queremos sostener el liderazgo”.