Día histórico para Independiente Rivadavia: las mejores fotos de su debut en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia, una historia que ya se escribe en grande

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C. RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES

Esas temporadas desastrosas en las cuales se hizo todo mal adentro de la cancha y desde lo dirigencial. Sin embargo, el sentimiento y la pasión, que brotó desde la tribuna mantuvo en pie a un gigante del fútbol mendocino, Cuyo y de lInterior del país.