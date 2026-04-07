Día histórico para Independiente Rivadavia: las mejores fotos de su debut en la Copa Libertadores

No queda otra opción. Aguante corazón, aguante. Nada de palpitaciones. Es momento de disfutar. Lágrimas por doquier. Abrazos eternos. Con amigos, hijos, hermanos, viejo, abuelosm, vecinos y con el cielo. No existe otra explicación, para mantener este sentimeinto durante años, décadas. Porque este sentimiento Azul, se inyecta desde la cuna y es un mandato familiar.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Esas temporadas desastrosas en las cuales se hizo todo mal adentro de la cancha y desde lo dirigencial. Sin embargo, el sentimiento y la pasión, que brotó desde la tribuna mantuvo en pie a un gigante del fútbol mendocino, Cuyo y de lInterior del país.
Y quedó demostrado.,
porque Independiente Rivadavia en los últimos años escribió sus capítulos más imporantes en su rica historia de 113 años de vida: Campeón Primera Nacional (2023); Campeón Copa Argenitna (2025) y debut histórico en la Copa Libertadores (2026).
Que no entienden de categoría, resultados, divisiones. Sólo de pasión y color Azul. Sóo resta disfrutar y soñar. Se puede. Llegó el día. Un premio más para eas esas miles de almas que nunca abandonaron el equipo. Obvio, con este Independiente Rivadavia, ya quedó demostrado que nada es imposible.
Las mejores fotos del debut histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Independiente Rivadavia
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Independiente Rivadavia
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.
RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Matías Fernández anotó el segundo de Independiente Rivadavia, pero fue anulado por offside
Matías Fernández anotó el segundo de Independiente Rivadavia, pero fue anulado por offside
Ramiro Gómez / Los Andes
image
image