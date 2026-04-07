7 de abril de 2026 - 20:24

Día histórico para Independiente Rivadavia: las mejores fotos de su debut en la Copa Libertadores

Tras consagrarse campeón de la Primera Nacional, luego de la Copa Argentina, hoy, Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores.

Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.&nbsp;

Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C. 

Foto:

RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.&nbsp;

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Esas temporadas desastrosas en las cuales se hizo todo mal adentro de la cancha y desde lo dirigencial. Sin embargo, el sentimiento y la pasión, que brotó desde la tribuna mantuvo en pie a un gigante del fútbol mendocino, Cuyo y de lInterior del país.

Las mejores fotos del debut histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.

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Independiente Rivadavia
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Independiente Rivadavia
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INDEPENDIENTE RIVADAVIA
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INDEPENDIENTE RIVADAVIA
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