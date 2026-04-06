En su debut en la Copa Libertadores, Independiente le está ganando a Bolívar en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia vence a Bolívar, en el Estadio Malvinas Argentinas en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra tiene un andar arrollador en el campeonato argentino y lo está revalidando en su estreno en el torneo continental.
Las Formaciones: Independiente Rivadavia vs Bolívar
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, Tomás Bottari o José Florentín; Matías Fernández o Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.. DT: Alfredo Berti.
Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.
Árbitro: José Cabero (CHI)
Estadio: Malvinas Argentinas
Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas