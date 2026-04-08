8 de abril de 2026 - 17:41

La inesperada baja de un referente de Boca para enfrentar a Independiente de Avellaneda

El futbolista padece de dolor en la zona del pubis, y todo indica que se perderá el duelo ante el Rojo por la Liga Profesional.

Boca - Católica, por la Copa Libertadores

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Andres Pina / Photosport
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Merentiel se fue en el segundo tiempo ante la Cat&oacute;lica, por un dolor en el pubis

Merentiel se fue en el segundo tiempo ante la Católica, por un dolor en el pubis

El que está entre algodones es el delantero Miguel Merentiel, que sufrió un gran desgaste en el San Carlos de Apoquindo y tuvo que salir antes del final del encuentro. Según contó el propio entrenador en conferencia de prensa, el cambio se produjo porque el uruguayo padecía un dolor en el pubis que le impedía jugar con normalidad desde el entretiempo.

Debido a esa situación, y teniendo en cuenta la seguidilla de encuentros que el club tiene por delante (superclásico con River de visitante, y debut en casa por la Libertadores), todo indica que la determinación del cuerpo técnico será darle descanso para que se recupere al 100%. Inclusive, el jugador entrenó muy liviano este miércoles en Chile, donde el Xeneize se entrenó previo a retornar a Buenos Aires.

Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos volvieron a entrenar:

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En dicha práctica, llevada a cabo en la mañana de hoy el predio del club Palestino del vecino país, Úbeda tuvo tres noticias importantes. A lo ya mencionado sobre Merentiel, se sumaron las buenas noticias acerca de la situación de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos.

El caso del arquero es el más positivo, teniendo en cuenta que logró bajar considerablemente los tiempos de recuperación de su desgarro con fuertes trabajos de rehabilitación y de fuerza. Así, este miércoles dio la nota al moverse a la par del grupo sin inconvenientes. De esta forma, el DT recupera una pieza fundamental del once inicial.

Sin embargo, su retorno a las canchas no sería inmediato, debido a que el objetivo es llevarlo de a poco para que no sufra una recaída en la zona afectada. De no mediar inconvenientes, este sábado ante Independiente de Avellaneda no estará entre los once, ya que bajo los tres palos se parará Leandro Brey.

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors

Respecto al Changuito, el desgarro grado III en su bíceps femoral izquierdo ya es cosa del pasado, debido a que transcurrieron 63 días de recuperación con el cuerpo médico. Eso le valió la chance de retornar a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, tras recibir el alta médica.

Zeballos, uno de los de más alto nivel en los últimos tiempos, tiene una dura competencia en Tomás Aranda y por eso quiere sumar minutos lo antes posible. Pero el técnico sería más cauteloso, y elegiría sentarlo en el banco de los suplentes ante el Rojo para que ingrese un ratito en caso de que el encuentro no esté tan complicado.

Así, Boca tiene una de cal y otra de arena. La baja de su referente Miguel Merentiel se contrarresta con el regreso de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos. Esto, en la previa de una semana clave para el club.

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