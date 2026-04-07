Histórico: Independiente Rivadavia convirtió su primer gol en la Libertadores en un minuto Apenas iniciado el juego, la Lepra se puso en ventaja ante Bolivar en el Estadio Malvinas Argentinas. Emoción pura.

Es un día histórico. Independiente Rivadavia comenzó su periplo internacional en la Copa Libertadores de América de la mejor manera posible. Desde el vestuario, la Lepra doblegó a Bolivar en el Estadio Malvinas Argentinas y convirtió su primer tanto en el certamen para empezar ganando. Inolvidable.

Apenas marcó el inicio de las acciones en el escenario mayor de los mendocinos, el Azul demostró que su presencia continental no será un simple paseo. Con el rápido dominio del balón, impuso condiciones y golpeó cuando el juego todavía estaba armándose. Salió con el cuchillo entre los dientes para disputar una verdadera final, entendiendo que su contrincante es el equipo a vencer para asegurar el pase a los duelos de eliminación directa.

La conexión entre Sebastián Villa y Matías Fernández agarró de sorpresa y mal parado a Bolivar, y lo perforó por el costado derecho. Cuando el volante ingresó en el área y buscó el centro al segundo palo, Carlos Lampe la desvió contra su propia meta y estampó el 1 a 0. Delirio Azul, y resignación visitante.

Histórico: el primer gol de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: Embed ¡UN GOL HISTÓRICO!! Independiente Rivadavia salió con todo en el debut absoluto de La Lepra en la #Libertadores y Fernández anotó el 1-0 vs. Bolívar ANTES DEL MINUTO DE JUEGO.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QaHWfFjHZB — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026 Las tribunas se llenaron de gol, debido al grito de aquellos que todavía se estaban persignando, de los que llegaron sobre la hora y alcanzaron a ingresar, y por supuesto de los que se desayunaron con el inesperado 1 a 0 mientras todavía se acomodaban. Las lágrimas de emoción también brotaron, y la mezcla de sentimientos se hizo carne. No fue para menos.