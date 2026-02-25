La AFA cambió su domicilio y se radicará en la provincia de Buenos Aires

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente su cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, tras la aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ). La nueva sede legal quedará fijada en la ciudad de Pilar.
El cambio se produce en medio de tensiones con el Gobierno nacional y organismos de fiscalización.
La decisión había sido adoptada por unanimidad en una asamblea ordinaria celebrada en octubre de 2024, y ahora recibió el aval formal del organismo bonaerense.
Con esta resolución, la AFA dejará su histórica sede social de la calle Viamonte 1366 —la segunda en toda su historia— y establecerá su domicilio en la calle Mercedes, en Pilar. En tanto, la sede deportiva continuará funcionando en el predio Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.
El traslado administrativo implica que la entidad quedará bajo jurisdicción bonaerense, un movimiento que podría impactar en los mecanismos de control y supervisión institucional.
El cambio de domicilio se produce en un contexto de tensión institucional con el Gobierno nacional y organismos de fiscalización. En el comunicado oficial, la resolución expresa “de manera categórica” que la Inspección General de Justicia (IGJ) “carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”.
La medida generó controversias y cruces políticos en las últimas semanas. Desde la conducción que encabeza Claudio Tapia sostienen que el encuadre en la provincia de Buenos Aires consolida la situación administrativa de la entidad.
El cambio de domicilio se suma así a la agenda institucional del fútbol argentino, en un escenario donde continúan abiertas discusiones judiciales y administrativas en torno a la casa madre del deporte.