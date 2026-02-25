La AFA cambió su domicilio y se radicará en la provincia de Buenos Aires

El cambio se produce en medio de tensiones con el Gobierno nacional y organismos de fiscalización.

La AFA ya no tendrá domicilio en CABA y pasa a la provincia de Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente su cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, tras la aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ). La nueva sede legal quedará fijada en la ciudad de Pilar.

La decisión había sido adoptada por unanimidad en una asamblea ordinaria celebrada en octubre de 2024, y ahora recibió el aval formal del organismo bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2026798541016879473&partner=&hide_thread=false #Institucional Radicación definitiva en la Provincia de Buenos Aires.



https://t.co/KBPIA6N2uf pic.twitter.com/eZNd9cv4ov — AFA (@afa) February 25, 2026 Nueva jurisdicción administrativa Con esta resolución, la AFA dejará su histórica sede social de la calle Viamonte 1366 —la segunda en toda su historia— y establecerá su domicilio en la calle Mercedes, en Pilar. En tanto, la sede deportiva continuará funcionando en el predio Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

El traslado administrativo implica que la entidad quedará bajo jurisdicción bonaerense, un movimiento que podría impactar en los mecanismos de control y supervisión institucional.

La DPPJ avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires La DPPJ avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires. NA Cruces con la IGJ y tensión política El cambio de domicilio se produce en un contexto de tensión institucional con el Gobierno nacional y organismos de fiscalización. En el comunicado oficial, la resolución expresa “de manera categórica” que la Inspección General de Justicia (IGJ) “carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”.