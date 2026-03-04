Franco Colapinto listo para el inicio de la F1: bandera argentina y nuevos colores en su casco

El piloto de Alpine combinó la bandera nacional con los tonos rosa, azul y blanco de su escudería para el debut en el Gran Premio de Australia este fin de semana.

Franco Colapinto está listo para iniciar su etapa más ambiciosa en la Fórmula 1. El piloto argentino, ahora en las filas de Alpine, reveló el diseño del casco que lo acompañará durante la temporada 2026. Con una fuerte impronta nacional, el equipo francés mostró en Melbourne los detalles estéticos que lucirá el joven de Pilar.

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo argentino. En las horas previas al inicio de la actividad oficial en el circuito de Albert Park, se conocieron las primeras imágenes del elemento más personal de un piloto: su casco. La cuenta oficial de Alpine Club en X difundió fotografías desde los boxes en Melbourne, confirmando que la bandera argentina tendrá un lugar central en la protección de Franco Colapinto.

El diseño para este 2026 es una mezcla audaz que respeta la identidad de la escudería francesa sin olvidar las raíces del piloto. Los tonos rosa, rojo, azul y blanco dominan la superficie, integrándose con los colores corporativos que Alpine utilizará en su monoplaza para este campeonato. Esta combinación busca unificar la estética del equipo con la marca personal de Colapinto, quien ya se encuentra instalado en Australia para afrontar su tercera campaña en la máxima categoría del automovilismo mundial.

A diferencia de sus experiencias anteriores en la Fórmula 1, este año representa un cambio fundamental en la carrera del pilarense. Por primera vez, Colapinto pudo realizar una pretemporada completa, participando activamente en los ensayos de Barcelona y Baréin antes de la primera carrera. Este proceso no es solo una formalidad, sino el mecanismo técnico que permite a un piloto comprender la dinámica de fluidos y el comportamiento aerodinámico de su coche antes de la competencia real.

La razón por la cual este inicio es tan distinto radica en la recopilación de datos. Durante las pruebas invernales, el equipo trabajó intensamente en el análisis de telemetría en la base de Enstone, complementando el trabajo en pista con jornadas extenuantes en el simulador. Este flujo de información permite que el piloto no solo aprenda a manejar el auto, sino que pueda predecir cómo reaccionará el chasis ante diferentes configuraciones de suspensión y carga de combustible, algo imposible de lograr cuando se asume un asiento con el calendario ya empezado.