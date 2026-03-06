6 de marzo de 2026 - 04:34

Mattia Colnaghi se repuso de un incendiario debut y finalizó P6 en la clasificación de F3

El joven del Red Bull Junior Team largará séptimo en el Sprint de este viernes tras superar una falla mecánica crítica que casi lo deja fuera de la sesión.

Mattia Colnaghi, piloto de F3.

Foto:

Por Nicolás Salas

Mattia Colnaghi protagonizó una remontada técnica impresionante en el inicio de la temporada de Fórmula 3 en Melbourne. Tras sufrir una explosión en la parte trasera de su monoplaza durante los entrenamientos, el piloto del equipo MP Motorsport logró recuperarse para clasificar en la sexta posición en el exigente circuito de Albert Park.

La clasificación en Melbourne fue un torbellino de emociones para el piloto que representa a la bandera argentina por el origen de su madre. A pesar de los problemas iniciales, Colnaghi registró una marca de 1:34.547, quedando a solo 360 milésimas del poleman francés Théophile Naël. Este resultado lo posiciona como uno de los debutantes más sólidos de la categoría, respaldado por la estructura de la academia Red Bull.

image

Recordemos que la Fórmula 3 aplica un reglamento específico para aumentar la competitividad durante el fin de semana. Para la Sprint Race, los primeros 12 pilotos de la clasificación invierten su orden de salida. Debido a esto, el autor de la pole se posiciona al final de ese grupo y el que clasificó 12° larga primero. Colnaghi, al haber obtenido el sexto lugar, deberá partir desde la séptima ubicación en la carrera del sábado. En cambio, para la Feature Race del domingo, el orden se mantiene tal cual terminó la clasificación, permitiéndole largar desde la tercera fila.

El milagro mecánico en los boxes de MP Motorsport

La jornada previa había dejado al equipo en una situación crítica. El monoplaza número 7 sufrió un daño estructural severo que provocó una aparatosa explosión en la zona del motor durante la práctica libre.

El esfuerzo de los mecánicos fue fundamental para reconstruir el auto a tiempo para la sesión cronometrada, permitiendo que el piloto saliera a pista y peleara en los puestos de vanguardia desde el primer intento.

Un tridente nacional histórico en el Gran Premio de Australia

Este desempeño completa un inicio histórico para el automovilismo nacional en Australia. Por primera vez, tres pilotos argentinos coinciden en el programa oficial de la FIA en un mismo fin de semana: Franco Colapinto en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la Fórmula 2 completan la delegación en Melbourne.

La actividad para Colnaghi continuará con la carrera Sprint, programada para las 21:15 de este viernes en horario argentino, con una duración de 40 minutos más una vuelta. La competencia principal, o Feature Race, se llevará a cabo el sábado a las 18:50, donde el joven ítalo-argentino buscará consolidar sus primeros puntos grandes de la temporada.

